Por qué Gabriel Rufián e Irene Montero presentan juntos su alternativa para la izquierda

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, se unen en un acto sobre el futuro de la izquierda alternativa en un momento con diversos movimientos para reconfigurar ese espacio político.

Bajo el lema 'Què s'ha de fer?' -¿Qué hacer?-, el evento entre ambos tendrá lugar en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y será moderado por Xavier Domènech en una cita que ha generado gran expectación debido a que las entradas se agotaron pronto.

Una sacudida para la izquierda: ERC se desmarca

Desde el entorno del portavoz republicano en la Cámara Baja enfatizaron que la charla no versará sobre alianzas, sino en lanzar propuestas que sirvan como sacudida para la izquierda. En un acto en febrero con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, el diputado de ERC expuso su plan para evitar la división electoral de la izquierda y maximizar sus opciones para ganar a la derecha provincia a provincia.

"¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentemos por el mismo sitio compitiendo por migajas?", remarcó en dicha cita aunque luego aclaró que su propuesta de unir a las fuerzas de izquierda no implicaba retiradas de partidos sino que su planteamiento es que se formen confluencias en una o dos listas. Incluso se mostró dispuesto a hacer campaña a favor de la izquierda en las elecciones andaluzas.

No obstante, la propia dirección de ERC se ha desmarcado de esa estrategia, al igual que otras fuerzas soberanistas como BNG o Bildu. De hecho, el líder de ERC, Oriol Junqueras, no asistirá al acto por motivos de agenda.

"Ganas de izquierda"

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, opinó este martes que la gente quería votar una candidatura de izquierdas liderada por el portavoz de ERC y la exministra de Igualdad y se mostraba convencido de que el equipo entre ambos ilusionaría al electorado de izquierdas.

"Creo que la gente que va a ir les va a decir: 'Dejaos de rollos, o sea, no me cuentes que si tu partido, que si el tuyo o que si no sé qué, poneos de acuerdo, que queremos votar una candidatura liderada por vosotros'. Creo que eso es lo que les va a decir la gente y si hay dudas respecto a eso, que dejen participar y votar a la gente", aseguró.

Mientras, fuentes de la dirección de Podemos exponen que hay mucha gente con "ganas de izquierda" y de que la situación cambie: "Queremos darle certezas a esa gente, que sepan que vamos a dar la pelea porque solo si la izquierda está fuerte en Cataluña y en España será posible bajar el precio de los alquileres y los alimentos o hacer el transporte público gratuito y parar a la derecha".

Giro en Podemos: de criticar el acto Rufián-Delgado a instigar el Rufián-Montero

El partido morado ha iniciado un giro respecto a los movimientos de Rufián, dado que receló de su primer acto con Emilio Delgado -que calificó de mera charla- y rechazó su plan al considerar que los criterios de mera aritmética electoral solo acabarían con la izquierda y, a la postre, apelaba al voto útil en beneficio del PSOE.

Sin embargo, y tras semanas de conversaciones, se anunció el pasado mes este evento que tiene aroma de revulsivo para los morados, dado que eleva el foco mediático de su principal referente electoral de cara a las generales tras encadenar dos debacles electorales en Aragón y Castilla y León, donde no alcanzó si quiere el 1% de votos.

De hecho, el diario El País asegura que ha sido la propia Irene Montero quien ha instigado el acto, dando así pasos en su carrera hacia las elecciones generales de 2027, para las que ya ha sido propuesta por su organización.

Desde que se conoció el acto, Montero manifestó que le gusta hacer equipo con Rufián y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo que no se le ocurría mejor binomio para frenar a la derecha en las próximas elecciones.

Tensión tras el pacto en Andalucía

El evento llega también con otro cambio estratégico de los morados, que vuelven a confluir en Andalucía en una candidatura junto a Sumar e IU tras la ruptura de finales 2023 con el socio minoritario del Ejecutivo y donde han competido en todos los comicios que tuvieron lugar a excepción de Extremadura, donde revalidaron la confluencia en esa cita electoral con la formación que comanda Antonio Maíllo.

No obstante, los efectos del acuerdo para reeditar la coalición Por Andalucía han sacudido Podemos, dado que el partido a nivel autonómico afeó que no se respetaba su peso político y que se busca que el partido quede fuera del parlamento autonómico el 17M. Incluso Iglesias habló de indignación y que se trataba de una renuncia de una "plaza" para poder reimpulsarse en el próximo hito electoral, que con el calendario actual serían las generales.