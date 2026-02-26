Fruta, verduras y leche gratis: La Generalitat fomenta la alimentación sana en colegios e institutos

Más de 190.000 alumnos y alumnas de colegios e institutos de la Comunitat Valenciana están recibiendo este curso escolar 2025-26 fruta, verduras y leche de forma gratuita en clase como parte del programa de la Generalitat para el fomento de la alimentación saludable entre los y las estudiantes. Una estrategia puesta en marcha por el Gobierno valenciano en 2023 y que, si nada cambia, llegará hasta el 2029.

Esta iniciativa ha llevado a un grupo de alumnos de un colegio de Albal (Horta Sud) hasta una cooperativa de Bèlgida (Vall d'Albaida), donde han podido ver de primera mano todo el procedimiento entre la recolección del fruto y su transporte a clase. Las consellerias de Educación y de Agricultura explican que, además de incentivar una alimentación saludable, el objetivo de esta estrategia pasa por hacer ver los beneficios de consumir productos de proximidad.

"La mejor fruta y la mejor hortaliza del mundo es la nuestra. Que la incorporen en su actividad cotidiana y en su actividad diaria", reivindica el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. "Leche, fruta y hortaliza de proximidad es la mejor manera de rendir homenaje y tributo a nuestros héroes de lo cotidiano, nuestros agricultores y nuestros ganaderos, cuyos nietos reciben, de forma gratuita, el producto de su esfuerzo", destaca Barrachina en declaraciones a los medios de comunicación.