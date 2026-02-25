Tres menores de 14 y 15 años detenidos por violar a otra menor en València

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres menores de 14 y 15 años como supuestos autores de la violación de otra menor de 16 años, unos hechos que ocurrieron este lunes en València, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.

Los menores también están acusados de un delito contra la intimidad y de relevación de secretos, ya que, según han denunciado los familiares de la víctima, los presuntos agresores habrían grabado las relaciones sexuales con sus teléfonos móviles y posteriormente mostraron las imágenes a otros compañeros del centro educativo.

Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia detuvieron el pasado lunes por la tarde a los menores -uno de 15 años y dos de 14- por unos hechos en los que también está implicado otro menor, este de 13 años, por lo que es inimputable.

Los tres adolescentes detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores este martes. Según la versión que dieron tanto a la Policía Nacional como en el juzgado, las relaciones sexuales con la denunciante fueron consentidas.