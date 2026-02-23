La Generalitat licita la construcción de un carril ciclopeatonal entre Picassent, Alcàsser y Silla

La Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha licitado las obras de construcción de un itinerario peatonal y ciclista que conectará los municipios de Picassent, Alcàsser y Silla. El proyecto permitirá crear una vía continua y segura para peatones y ciclistas entre estos tres municipios de l’Horta Sud mejorando la conexión con la red de carriles bici existente, salvando mediante pasarelas las vías del tren y la autovía V31 y conectándolos con el Parque Natural de l'Albufera.

El trazado tendrá una longitud de 3,4 kilómetros. Según ha sabido Onda Cero, la actuación ha salido a licitación por un importe de 5,6 millones de euros y con un plazo de ejecución previsto de 16 meses.

El nuevo viario ciclopeatonal dará solución a los problemas de comunicación entre los tres municipios entre sí, así como con sus áreas industriales. También su conexión con la ciudad de València mediante modos de transporte no motorizados. El trazado permitirá reponer las conexiones peatonales y ciclistas que se realizaban a través de los distintos caminos agrícolas, que quedaron interrumpidas con construcción de la V31 y las infraestructuras ferroviarias de la zona.

El itinerario ciclopeatonal tendrá su inicio en la pasarela existente sobre el barranco de Picassent, en el límite entre este municipio y Alcàsser, y finalizará en la Avenida Espioca, ya en Silla. La actuación se

completa con su conexión con el carril bici existente paralelo a las vías del AVE, dando continuidad a los carriles bici existentes en el ámbito de la actuación, tanto en Alcàsser como en Silla. Para salvar la barrera del tren y de la autovía, la Conselleria prevé la construcción de una pasarela metálica de 3,50 metros de ancho y 2,40 metros de longitud.