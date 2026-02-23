La directora de Protección Civil insiste en el Senado: la Generalitat "tendría que haber pedido" la emergencia nacional en la DANA

La directora general de Protección Civil y Emergencia, Virginia Barcones, ha insistido en la Comisión de la Dana del Senado que la Generalitat valenciana es la que tendría que haber solicitado el nivel 3 de emergencia, es decir, la declaración de emergencia nacional.

"¿Me puede decir a su criterio, como director general, quién determina la declaración de una emergencia nacional?", ha preguntado el senador del PP José Antonio Monago.

"A solicitud de la comunidad autónoma lo determina el ministro del Interior", ha respondido Barcones.

De esta manera, ha indicado que las agencias mandan avisos "de que va a llover mucho, poco, en este caso muchísimo", pero que el organismo competente para trasladar eso a una situación de peligro "es quien es competente en materia de protección civil, que es la Generalitat Valenciana".

Además, ha recalcado que hasta el nivel 3 de emergencia las comunidades autónomas tienen "autonomía absoluta" para mandar el ES-Alert "cuando consideren, donde consideren y con el texto consideren". "La evidencia más factible es que esto ha sido así en todos los casos, en todas las comunidades autónomas y en todas las situaciones", ha subrayado.

Según ha explicado, el ES-Alert cuenta con un doble sistema de verificación de firma. "Hay un técnico que escribe, hay un validador, que es un responsable institucional, que lo lanza, que lógicamente, desde 2023, todas las comunidades autónomas habían dicho quiénes eran las personas que estaban autorizadas", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que el 29 de octubre se encontraba camino a Belém (Brasil) para representar a España en una comisión permanente sobre reducción del riesgo de desastres. De acuerdo con su intervención, llegó a las 02:00 y a las 08:15 "ya estaban expediendo los billetes" para volver a España. "Por supuesto a lo largo de esa noche estuve en comunicación especialmente con la Dirección de Protección Civil y Emergencias para coordinar todas las necesidades", ha puntualizado.