Las víctimas de la DANA, finalmente en Les Corts: "Verdad y justicia"

Casi dieciséis meses han tenido que pasar desde la DANA de València y, finalmente, tras múltiples idas y venidas, las víctimas de las inundaciones del veintinueve de octubre pueden declarar en la comisión de investigación abierta en Les Corts al respecto. Son, en total, diez las entidades de afectados que comparecen con una media hora para cada una, entre ellas, la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud.

Las primeras palabras de su presidente, Álex Carabal, han sido para recordar a las víctimas mortales. El objetivo, ha dicho el propio Carabal, era el de rehuir la polémica política pero ha acabado entrando y apuntando contra el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. "No podemos aceptar que el máximo responsable, en ese momento, de la emergencia siga aforado, que le hayan pedido ir voluntariamente ante la jueza y no haya acudido", ha denunciado.

"Yo, si no tengo nada que esconder y a mí un juez me pide ir de forma voluntaria, yo voy y lo entrego todo. Lo que me pidan, porque estoy tranquilo. No tengo nada que esconder. El móvil y lo que sea", ha destacado el presidente de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud en su declaración en la Comisión de Investigación de la DANA de Les Corts.

Álex Carabal ha calificado de "insuficiente" la gestión de la salud mental y ha pedido, a todas las instituciones, acelerar la reconstrucción porque la zona cero se mantiene "muy vulnerable". "L'Horta Sud, ahora, está mucho más desprotegida de lo que estaba porque, si las infraestructuras que no consiguieron parar la DANA, no están, si ahora vuelve a ocurrir lo mismo, esas que no valieron, imaginémonos la 'destroza' que puede haber. Hay preocupación, hay psicosis", ha advertido.

Otra asociación de afectados por las inundaciones del veintinueve de octubre que ha pasado por Les Corts es SOS Desaparecidos y, en concreto, Sonia Fuster. Su padre, Ernesto, murió a causa de la catástrofe. Ha agradecido la invitación y, emocionada, ha pedido "verdad y justicia". Ha enumerado errores de detección, planificación urbana e hidráulica y avisos. Propone, por ejemplo, centros de apoyo al SAIH, el sistema que controla la evolución de lluvias, caudales y embalses.

Las principales asociaciones, la de Víctimas DANA y la de Víctimas Mortales DANA, comparecerán este martes, veinticuatro de febrero, en el Parlamento valenciano. Critican el "veto" que han mantenido PP y VOX hasta ahora contra ellas.