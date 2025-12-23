Las víctimas de la DANA 'entregan' carbón a Carlos Mazón: "No vamos a dejar pasar página"

Las víctimas de la DANA de València han entregado una bandeja repleta de carbón al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. Se trata de su particular 'regalo de Navidad' para el líder del Gobierno valenciano en el momento de las inundaciones y que, además, hacen extensivo también a otras personalidades de la política como la vicepresidenta Susana Camarero o los consellers Salomé Pradas y José Antonio Rovira.

Carbón que han dejado simbólicamente a las puertas de Les Corts, donde Carlos Mazón se mantiene ahora como diputado autonómico del PP. Las víctimas explican que su dolor se agrava durante las fechas navideñas, que volverán a tener sillas vacías en sus mesas por segundo año desde que la catástrofe tuviera lugar el veintinueve de octubre de 2024.

"Para nosotros, no hay normalidad ni 'felices fiestas' ni 'feliz Navidad'", recuerda Toñi García, de Benetússer, que perdió tanto a su marido como a su única hija durante la tarde-noche de las inundaciones. "Hay dolor y pena. Por eso, necesitamos más que nunca el apoyo [de la ciudadanía] y que no nos olviden", añade García entre lágrimas en declaraciones a los medios de comunicación.

"No vamos a dejar que se pase página como otras veces han hecho en otros casos, en todos los casos en que ellos han pasado página", apostilla la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez. "Esta vez se han equivocado: no vamos a dejar pasar página", insiste Álvarez a las puertas de Les Corts con motivo de la referida entrega de carbón a Carlos Mazón y otros miembros de la Generalitat.

Este sábado, veintisiete de diciembre, más de doscientas asociaciones, entidades y organizaciones culturales y sociales valencianas volverán a salir a la calle con una nueva manifestación por las principales calles del centro de València. Será la decimocuarta desde que la DANA tuvo lugar. Piden la máxima asistencia ciudadana posible.