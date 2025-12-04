Dos de las asociaciones de víctimas de la DANA valorarán como abordar la relación con Llorca tras su llamada

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya ha llamado a dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana que ahora trasladarán a sus socios como abordar esta nueva etapa. Una primera toma de contacto que afirman se ha producido en un tono más cordial.

Las presidentas de ambas asociaciones Mariló Gradolí y Rosa Álvarez reconocen que las formas han cambiado y que es fundamental que el president les explique en que se basa su perdón.

Las asociaciones han valorado también la composición del nuevo Consell formado por Pérez Llorca. Sobre esta cuestión, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals ha puntualizado que consellers nuevos hay pocos y que realmente lo que ha hecho es un movimiento de fichas.

Ha afirmado que las familias de las víctimas están muy dolidas y considera que se hace una ofensa nueva y sumada a que tampoco se ha hecho el gesto simbólico, puesto que el acta de diputado es personal, de solicitar al expresident Carlos Mazón que entregue su puesto en Les Corts.