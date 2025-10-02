Los terapeutas recuerdan que muchas "victimas invisibles" de la DANA siguen sin recuperar su normalidad

El Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat Valenciana ha estado trabajando desde la DANA con personas en situaciones duras y cuya rutina se vio alterada gravemente. Son las llamadas víctimas invisibles que afirman en muchos casos no han podido recuperar su normalidad.

Unas victimas a las que han estado ayudando con el apoyo de los militares para tratar de reducir los riesgos que para su saludpodía tener no recuperar sus rutinas. Según Inma Iñiguez, presidenta del Colegio, tuvieron que realizar todo tipo de intervenciones.

Para hacer frente a estas situaciones crearon grupos de ocio a través de los que realizaron intervenciones terapéuticas con personas con discapacidad intelectual, escoletas para menores o rehabilitación a domicilio con personas con ELA. La presidenta recuerda que muchas personas siguen sin salir a la calle, casi un año después, por lo que siguen realizando actividades con ellas para evitar que su salud se vea más perjudicada.

Durante la jornada se ha entregado a las Fuerzas Armadas el Premio de la Excelencia por las buenas prácticas realizadas.