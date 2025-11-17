Los familiares de las víctimas de la DANA muestran en el Congreso su rechazo hacia Mazón

Con pancartas y coreando consignas como "No son muertes, son asesinatos", y "nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia", un centenar de familiares y amigos de las víctimas de la dana se ha concentrado este lunes ante el Congreso de los Diputados para protestar contra la gestión de la catástrofe por Carlos Mazón, president de la Generalitat en funciones.

Varios diputados han acudido a dar su apoyo a los manifestantes. Entre ellos, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant; el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el portavoz adjunto de Bildu, Óskar Matute; la diputada de Compromís, Àgueda Micó, y miembros socialistas y de Sumar de la comisión de investigación, entre otros.

Los asistentes han seguido la comisión a través de un altavoz, reaccionando con abucheos y gritos ante las palabras de Mazón. La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha reiterado que no esperaban que dijese la verdad.

A las víctimas se ha referido también el president durante su comparecencia quien ha asegurado que las respeta a todas ellas y que lamenta que algunas no hayan sido recibido en la comisión del congreso. Recordar que las asociaciones de víctimas todavía no han sido citadas a comparecer en la comisión de investigación de Les Corts.