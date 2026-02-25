Un alto cargo del Consell dice que cuando habló con Mazón la tarde de 29O tenía "tono de trabajo, igual que Pradas"

El director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Paco González, ha indicado a la jueza de la dana que cuando habló con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón la tarde de la riada tenía "tono de trabajo", "igual" que la exconsellera Salomé Pradas.

González se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha explicado que el día de la dana habló con Pradas sobre las 11 horas, "seguramente" para recabar información para la rueda de prensa de la entonces portavoz del Gobierno valenciano que iba a tener lugar en el Palau.

Preguntado por si se habló de la dana, ha dicho que "se hizo un repaso de incidencias y se seguía apelando a la precaución". Volvió a hablar con Pradas a las 18.26 horas y la exconsellera le comentó que se estaban empezando a esparcir bulos en redes sociales y le pidió que se pusiera en contacto con la televisión pública para que transmitiera las informaciones oficiales del '112'.

"Se pretendía apelar a la precaución de la ciudadanía y para que no se confiara en bulos. Llamé a la televisión valenciana y no pusieron ningún problema", ha agregado. Pradas también le dijo en esa comunicación que la situación seguía complicada en Utiel. "Nada más", ha apostillado.

Posteriormente también habló telefónicamente con José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón, quien le planteó la posibilidad de retrasar un acto en Madrid al día siguiente de la dana hasta las 13 horas por si iban antes a Utiel. No le dijo en ese momento nada de Mazón.

Interpelado por si trataron la emergencia en esas llamadas, el testigo ha señalado que él comentó que la Conselleria de Interior había sacado una nota de prensa sobre el Cecopi y el desbordamiento del río Magro. Eso fue sobre las 16.50 horas.

Posteriormente el testigo habló con Mazón por teléfono, a las 18.48 horas, y su tono era de "trabajo", igual que el de Pradas. "Hay un tono de trabajo, de responsabilidad, de estar encima de las cosas", ha apostillado.

Con él habló sobre la visita a Utiel al día siguiente: "Cuando hablo con Mazón de visitar Utiel doy por hecho que ambos conocíamos la situación en Utiel. Lo daba por supuesto, aunque no hablamos expresamente de esa situación", ha mantenido.