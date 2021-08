Onda Cero Catalunya estrena nova temporada amb més proximitat, més esports i més actualitat

Onda Cero Catalunya consolida una graella centrada en els continguts de proximitat per complementar la programació de la nostra Cadena, que manté en aquest 2021-22 els seus espais més emblemàtics i fa una clara aposta per la renovació a la franja d’actualitat esportiva sota la marca ‘Radioestadio’.

[[H4:Miriam Franch assumeix les regnes de ‘La Ciutat’]]

Cada matí, Carlos Alsina analitza l’actualitat i acompanya als oients amb ‘Más de uno’ (Dl.-Dv. 06:00), donant pas a ‘La Ciutat’ (Dl.-Dv. 12:30), el programa que aquesta temporada presentarà Miriam Franch, una veu molt coneguda per als oients d’Onda Cero i que ha dissenyat un magazín centrat en l’actualitat, la participació i la divulgació.

Cada migdia, Gabriel Figueredo repassa els fets més rellevants de la jornada al ‘Notícies migdia’ (Dl.-Dv. 14:20) entrevistant als protagonistes de l’actualitat; Julia Otero t’espera en una nova temporada de ‘Julia en la onda’ (Dl.-Dv. 15:00) carregada de novetats.

[[H4:Albert Arranz presenta ‘Radioestadio Catalunya’]]

A partir de les 19:00h, arriba ‘Radioestadio Catalunya’, amb Albert Arranz. Una hora i mitja d’anàlisi de l’actualitat esportiva i la mítica tertúlia que acompanya els oients en la seva 18ena temporada. Després de la tertúlia, el programa té una segona part: 'La Prórroga', trenta minuts més per resumir la informació poliesportiva, conèixer els seus protagonistes i passar una bona estona amb el cinema, la televisió i la cultura esportives. 'Radioestadio' és, de fet, el paraigües de la passió per l’esport a Onda Cero amb Edu García en les transmissions en directe del mític ‘Radioestadio’ i del ‘Radioestadio noche’, amb Aitor Gómez.

[[H4:Comprendre allò que passa a ‘La Brúixola’]]

Des de les 20:30h, ‘La Brúixola’ recupera l’esperit informatiu d’aquesta franja amb el ferm propòsit de donar context a les notícies i comptar amb els experts més rellevants de les matèries que són d’interès per a l’audiència, amb Robert Calvo, Marcos Díaz i María Gómez. A les 22:00h, Juan Ramón Lucas es posa al capdavant de ‘La Brújula’ per centrar el rumb de l’actualitat. Després de ‘Radioestadio noche’ amb Aitor Gómez, la matinada es converteix en companyia, diversió i divulgació amb ‘Nits de ràdio’ (Dl.-Dv. 01:30), amb David Cervelló.

Els millors caps de setmana

Els caps de setmana, la ràdio es gaudeix amb Jaime Cantizano al ‘Por fin no es lunes’ (Ds.-Dg. 08:00) i al programa de referència en informació turística ‘Gente viajera’ (Ds.-Dg. 12:00) amb Esther Eiros. Sota la seva direcció, arriba també l’edició de Catalunya (Ds. 07:00), presentada per Carles Lamelo. Els programes especialitzats, que poden escoltar-se tant en directe com a la carta a ondacero.es/catalunya, fixen l’atenció en la veu de la dona als negocis, en el cas de ‘Lideratges’, amb Ariadna Belver (Ds. 06:00) i la salut i qualitat de vida, amb la referència a Catalunya en divulgació: ‘En bones mans’ (Dg. 06:00) amb Carles Aguilar.

Aposta digital

Onda Cero Catalunya continuarà expandint allò que explica a la ràdio a través de noves narratives digitals per tal d’aprofitar la potencialitat de la tecnologia per fer arribar als oients i als usuaris els millors continguts. La nostra app i el web ondacero.es/catalunya són referència en àudio de proximitat.