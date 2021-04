Restricciones, nuevas medidas en Murcia, País Vasco, Madrid, Cataluña, Andalucía y últimas noticias del coronavirus en España hoy

Andoni Ortuzar: "¿Por qué no se ha utilizado todo este año para hacer las reformas que hagan que el estado de alarma no sea necesario?"

Andoni Ortuzar reflexiona sobre la necesidad o no de prorrogar el estado de alarma. Recuerda que en un principio estaban en contra del estado de alarma por la manera en la que lo gestionó el Gobierno central. Sin embargo, ahora critica que un mes antes anuncien el fin del estado de alarma el 9 de mayo y se pregunta por qué no se ha utilizado todo este año para hacer las reformas que hagan que el estado de alarma no sea necesario.