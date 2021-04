Carmen Calvo defiende que el Consejo Interterritorial podrá obligar a las CCAA a limitar la movilidad sin el estado de alarma

"Aquí no se trata de lo que quieren o no quieren las Comunidades Autónomas", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno en una entrevista en Canal Sur, a propósito de no prorrogar el estado de alarma más allá de 9 de mayo. "Se trata de lo que conviene", según Carmen Calvo, que ve perfectamente compatible conjugar los derechos fundamentales con la protección. ¿Cómo? Pues ha apelado a la inteligencia de las Comunidades Autónomas.

De este modo, la 'número dos' del Gobierno ha deslizado la posibilidad de que el Consejo Interterritorial decidida mantener restringida la movilidad en algún territorio, si así lo aprueban la mayoría de las comunidades, y sin que sea el propio gobierno autonómico quien lo proponga.

Carmen Calvo ha defendido que, cuando decaiga el estado de alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá obligar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad, a través de las llamadas acciones coordinadas y las órdenes ministeriales, si "hay una situación particular de incidencia", al tiempo que ha señalado que ahora hay una "situación complicada" en Navarra, País Vasco y Madrid.

Todas las que decisiones que adopte el CISNS "hay que cumplirlas"

"Si el Consejo Interterritorial decide que hay alguna comunidad en una situación de particular incidencia, y ahora mismo tenemos Navarra, País Vasco y Madrid con una situación complicada, hay una acción jurídica, que se llama una acción coordinada", ha defendido Calvo.

A continuación, ha recordado que las decisiones que adopte el Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento porque el Tribunal Supremo así lo avaló,al rechazar un recursos contra Vox contra el cierre perimetral de Madrid en Semana Santa que se decidió en este órgano.

Carmen Calvo también ha asegurado que "salvo el confinamiento en nuestras casas, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente, con las acciones coordinadas y las órdenes ministeriales comunicadas, y con la capacidad de coordinación que hemos desarrollado en el Consejo Interterritorial", ha apostillado.

Cree que no es necesario reformar la legislación

En este sentido, ha defendido que no es necesario reformar la legislación porque debe seguir siendo necesario que exista un control judicial de las medidas que tomen las comunidades que puedan afectar a los derechos fundamentales.

Ha negado el embrollo judicial del que han alertado algunas comunidades y formaciones políticas cuando decaiga el estado de alarma porque "en el 99% de los casos, los tribunales han dado la razón a las decisiones de los ejecutivos autonómicos, salvo en algún asunto puntual".

Carmen Calvo dice que Pablo Casado "no está a la altura"

La vicepresidenta primera ha arremetido contra el Partido Popular por estar "jugando" con el final del estado de alarma después de haber acusado al Gobierno de tener "secuestrada" a Comunidad de Madrid y de asegurar que España "no se podía cerrar".

"Se lo dirijo a quienes nos dijeron que (el estado de alarma) era una dictadura constitucional, un atropello legal, eso lo dijo Casado. Casado, que ayer dijo que España es el peor país del mundo. Entiendo que no está a la altura de ser el líder de la oposición de una democracia cuando ayer dijo literalmente eso", ha reprochado Calvo.

Así, Calvo ha recordado que el líder de los 'populares' "se abstuvo y votó en contra" de las prórrogas del estado de alarma, lo que a su juicio le inhabilita para "decir nada" sobre las decisiones del Ejecutivo.