Miguel Ángel Revilla, negativo por coronavirus

"Sigo confinado en Astillero, pero hay novedades". Así comienza el vídeo que el presidente de Cantabria ha subido a la red social Twitter. "La buena noticia para mí" cuenta Revilla es que la prueba PCR "ha salido negativa, lo mismo que para Javier Marcano". "Tenemos que repetir la prueba el domingo y, si esa prueba da negativo, el martes estaríamos liberados de esta pesadilla" añade el presidente cántabro.

En el vídeo subido esta mañana a la red social Twitter, el presidente Revilla sostiene que espera "pasar la prueba del domingo, soy optimista" ya que si "he aguantado un año rondado por Cantabria y no lo he cogido, espero quedar liberado el domingo".

Miguel Ángel Revilla iniciaba en la tarde del pasado martes un confinamiento preventivo tras mantener un contacto estrecho con un positivo de COVID-19, contacto que se produjo en el marco de las negociaciones celebradas en la planta de SEG Automotive en Treto el pasado viernes, y unas horas después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

"La vacuna me ha sentado bien", según explica en ese mismo vídeo el presidente cántabro. El líder del PRC explica que no tiene síntomas relacionados con la dosis recibida e insiste en que la "vacuna es la solución" para "andar tranquilamente por la calle".

Pablo Zuloaga, positivo por coronavirus

Pablo Zuloaga, positivo en Covid-19, después de mantener un contacto que se produjo en el marco de las negociaciones celebradas en la planta de SEG Automotive en Treto el pasado viernes.

Así lo ha confirmado el propio vicepresidente del Gobierno en la red social Twitter. "El resultado de la PCR que me han hecho hoy ha sido positivo", ha explicado el líder socialista. "Estoy sin síntomas y a la espera de recibir la llamada del personal del Servicio Cántabro de Salud para relatar los contactos que he tenido en los últimos días".

El vicepresidente de Cantabria iniciaba en la tarde del martes un confinamiento preventivo, el mismo encierro domiciliario que está viviendo el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y el consejero Javier López Marcano. Los tres estuvieron en contacto con un positivo de coronavirus en el marco de las negociaciones celebradas en la planta de SEG Automotive en Treto el pasado viernes.