Los titulares informan de la alternativa de Pfizer para no frenar el plan de vacunación

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Hoy los titulares informan de la alternativa para no frenar el plan de vacunación. Tras los problemas de Jansen y AstraZeneca, Pfizer se muestra como la elección europea para la inmunización. El País habla de que la Unión Europea fía a la vacuna de Pfizer su estrategia de vacunación y El Mundo también abre con ello: "Europa fía su inmunización a Pfizer ante las dudas de AstraZeneca". Este periódico también destaca un entrecomillado de Casado por misericorde con Sánchez: "Su plan de fondos es una pizza recalentada ocho veces". El Confidencial, por su parte, habla del agujero técnico del plan estrella de Sánchez desconcierta a CCAA y empresas. Vozpopuli cuenta que el Gobierno ya ha gastado 2.000 millones de los fondos europeos sin aprobación definitiva. Además, La Razón recuerda en su portada que Sánchez lleva seis meses sin reunirse con los presidentes autonómicos y destaca también la situación legal del Rey emérito: "El emérito no tendrá que declarar tras su regularización fiscal". En ABC, aseguran que el rescate de Plus Ultra incumple las condiciones de la justicia europea, mientras que en El Mundo, la compañía aérea se defiende y dice que ellos no contactaron con Zapatero para lograr la ayuda y que son cruciales para romper el monopolio de vuelos a Latinoamérica.

Marta García Aller nos traslada a Oxford, donde un estudio de varias universidades, entre ellas la oxoniense, concluye que la investigación de la vacuna de AstraZeneca fue financiada en un 97% por fondos públicos y benéficos. Refutan así la afirmación de Boris Johnson de que la vacuna británica había sido posible gracias únicamente al capitalismo y la avaricia. También cuestionan que no se quiera compartir la patente, ya que ha sido posible con la colaboración internacional y la financiación pública. Además, viajamos a Herat, en Afganistán, donde muchas de las mujeres que van a la universidad temen no poder seguir haciéndolo después de que EEUU y la OTAN retiren sus tropas de Afganistán en septiembre, si vuelven los talibanes. La violencia en el país, especialmente contra mujeres y niños, se ha duplicado en el último año según la ONU y el control del país por los talibanes es mayor que en ningún otro momento desde que hace 20 años empezó la guerra.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Telefónica logra desbloquear la fusión entre O2 y Virgin. El bitcoin alcanza un valor récord de casi 65.000 dólares. Coinbase consigue una subida histórica en su debut y dispara las plusvalías de BBVA. Pescaderías Coruñesas compra Lhardy. 800.000 millones en bonos europeos para financiar los Fondos. Fuerte rechazo empresarial al alza de impuestos. Editorial: “Sánchez repite el mantra de que la presión fiscal en España está siete puntos por debajo de la media de la UE, pese a que instituciones como la OCDE sitúan a nuestro país entre aquellos que más gravan a las empresas sumando impuestos directos y cotizaciones sociales”. En Cinco Días, Cellnex completa su macroampliación con fuerte sobredemanda. KPS compra la antigua Mivisa de envases por 2.250 millones de euros. En El Economista, el Gobierno promete a la UE cobrar por el uso de autovías.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. El Real Madrid empató a 0 en Liverpool, aunque no fue necesaria una victoria para pasar a semifinales de la Champions League. Esta será la novena semifinal del equipo de Zidane en 11 años. Además, también consiguió el pase a la siguiente ronda de la Champions League el Manchester City de Guardiola, tras vencer 2 a 1 al Dortmund de Haaland, en la que será su primera semifinal desde que llegó al banquillo del equipo inglés. Por otra parte, el Villarreal también busca clasificarse esta noche para semifinales de la Europa League, con una ventaja de un gol ante el Dinamo Zagreb. El Granada lo tiene más difícil y se enfrentará esta noche al Manchester United, con dos goles en contra.