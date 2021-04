Fernando Ónega: "Venciendo todos mis temores, me vacunaré con la Janssen"

Supongo que hay dos tipos de personas y, por tanto, dos tipos de actitudes ante una vacuna que ha producido trombos, aunque solo sean seis o siete en Estados Unidos. Unas son las que aplican la lógica médica y dicen: seis o siete trombosis hacen un porcentaje inapreciable entre siete millones de dosis dispensadas. Mucho menos que los asesinatos de un solo día. El riesgo, por tanto, es mínimo y volvemos a lo dicho ante la AstraZeneca: los beneficios son incomparablemente mayores que los peligros y todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Supongo que esa tesis será la que se impondrá, porque es la más racional.

Pero luego estamos quienes tenemos problemas coronarios y las arterias averiadas. Y ahí el miedo es libre y libre la aprehensión de cada uno. A mí que no me comparen esta vacuna y el riesgo de trombo con la posibilidad de que me toque un Euromillones o la Primitiva, porque la lotería ya sé que no me va a tocar en la vida, pero para el trombo sí tengo más números que la inmensa mayoría de los vacunados.

Perdóname, Alsina, que personalice el comentario, pero es la única forma que tengo de responder. Y te diré otra cosa para decirlo todo: obviamente, consulté a mi cardiólogo, en quien tengo más confianza que en todas las autoridades sanitarias del mundo, si podía vacunarme con la Janssen y me dijo que sí. Con lo cual, venciendo todos mis temores, me vacunaré. Lo malo es que ya no tengo ni puñetera idea de cuándo me llamarán.