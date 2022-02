Resultado Elecciones Castilla y León 2022: Ganador, escrutinio y últimas noticias hoy, en directo

¿Cómo puedo saber cuál es mi mesa electoral?

Si no has recibido la carta que envió la Oficina del Censo Electoral o la has extraviado y no recuerdas a qué colegio electoral debes acudir ni cuál es la mesa en la que tienes que votar, puedes consultarlo a través de la página del INE, rellenando todos los datos necesarios (Provincia, municipio, calle, inicial primer apellido y código postal).