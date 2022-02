Francisco Igea: "La situación para nosotros es muy preocupante"

Francisco Igea, el candidato de Ciudadanos a las elecciones de Castilla y León, asegura en Más de uno que si Mañueco le pide el voto favorable para su investidura hoy "la respuesta es 'tienes que buscar un acuerdo estable y que comprometa que hay una legislatura de reformas'. No se trata de que yo le de el voto a un señor que ha hecho algo que en mi opinión, y en la opinión de los ciudadanos no era lo correcto".

"Los ciudadanos no le han dado un gramo más de confianza del que le dieron en el peor resultado de su historia en el año 2019, así que no se trata de que nosotros le demos el voto o no al señor Mañueco, se trata de que hay que buscar un acuerdo estable y solo hay dos maneras de buscar un acuerdo estable: El PP decide que toda su estrategia es pactar con VOX de aquí en adelante y mete al país en el frentismo o los grandes partidos deciden que igual ha llegado el momento de ocuparse un poco más del país y un poco menos de ellos" asegura Igea.

Hemos quedado con una fuerza mínima

"Nosotros hemos quedado con una fuerza mínima, que vamos a intentar que sirva para la racionalidad y para el acuerdo, y eso es lo que vamos a hacer con la fuerza que tenemos. Pero la situación para nosotros es muy preocupante, ayer lo dije. Nosotros no tenemos nada que celebrar, no como partido sino como comunidad y como país.

Esta Comunidad necesita un Gobierno estable

Francisco Igea: "No tenemos nada que celebrar"

El candidato de Ciudadanos a las elecciones de Castilla y León, Francisco Igea, salió a hablar tras confirmarse el declive de su partido. En concreto, la formación naranja ha pasado de tener 13 procuradores a tan solo 1. Es decir, prácticamente ha desaparecido.

Igea aseguró que la situación en España se ha convertido en "muy complicada". "Hoy no tenemos nada que celebrar", confesó, mientras añadía: "vivimos en una situación fragmentada, polarizada" y califica las elecciones celebradas de "innecesarias y estúpidas".

Aún así, el candidato de la formación naranja recordó que estas elecciones celebradas este domingo, 13 de febrero, se convocaron con el fin de echar a ciudadanos de la política, algo que "no se ha conseguido".

Tengo que analizar la situación

Igea apuesta por una coalición entre PSOE y PP

"Vamos a solicitar a los dos grandes partidos que intentan llegar a un acuerdo", afirmó Igea. El candidato de Ciudadanos aseguró que la situación es "mucho peor" que la de hace dos meses: "El PP ha perdido voto directo, no tienen una mayoría y dependen de la ultraderecha. El PP tiene que decidir si su única alternativa es el pacto con la ultraderecha. Los ciudadanos tienen que saberlo ya".