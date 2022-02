Resultado Elecciones: Mañueco es el ganador y podrá gobernar, pero necesita a VOX tras su irrupción con fuerza en Castilla y León

Las primeras elecciones del año han dejado al Partido Popular como vencedor, aunque con la necesidad de una suma para la mayoría y mirando de reojo a Vox tras su meteórico ascenso una vez más en unos comicios.

Es el titular que deja la jornada electoral del 13F, con Vox añadiendo escaños a sus razones para entrar de lleno en el gobierno autonómico y con Ciudadanos desplomándose una noche más.

Nuevo varapalo de Ciudadanos

Precisamente, el partido naranja ha visto cómo se reduce prácticamente toda su presencia en el Parlamento de Castilla y León: de los 13 logrados en 2019 a vivir con tensión los últimos instantes del escrutinio para conocer si consigue un escaño.

Francisco Igea ha sufrido el efecto que asola a Ciudadanos en sus últimas citas electorales, con Cataluña y Madrid como últimos reflejos de la tendencia del partido ahora liderado por Inés Arrimadas. Por ello, el candidato de Ciudadanos ha comentado que existe una situación "fragmentada y polarizada", ha lamentado un adelanto electoral "innecesario y estúpido" y ha apostado por una gran coalición entre PSOE y PP: "Es el momento de que los dos grandes partidos se sienten a hablar".

Victoria del PP y ascenso de Vox

El PP ha sumado dos diputados con respecto a 2019, aunque su liderazgo se refuerza a la espera de si cuenta con Vox como socio de gobierno. Los populares han sobrepasado al PSOE en porcentaje de votos y son claros vencedores.

Aun así, el adelanto electoral no ha concluido de la forma que se esperaba en el seno popular, y es que Vox tendrá la llave del ejecutivo autonómico. El partido verde, con Juan García-Gallardo como cara visible en esta cita, ha vuelto a irrumpir con fuerza: la formación triplica sus resultados y acumula el 17% del total de los votos.

El propio Santiago Abascal lo ha calificado como una noche "histórica" y ha pedido entrar al gobierno de Castilla y León: “Vox tiene el deber y el derecho de entrar al gobierno autonómico”. Desde el lado del Partido Popular, Mañueco ha dicho que está "muy satisfecho con el resultado" obtenido en las elecciones, aunque ha asumido que tendrá que "dialogar con todos": "Voy a dialogar con todos, para formar un gobierno de todos y para todos", ha resumido en su primera comparecencia ante los medios.

El PSOE pierde escaños a costa de España Vaciada

Luis Tudanca ha sido otro de los candidatos que miran con recelo los resultados de la noche electoral. Pese a que la pérdida en escaños no se traduce en un número elevado como es el caso de Ciudadanos, los socialistas ya no son la fuerza más votada. Al conocerse los resultados, Tudanca se ha mostrado emocionado en un mensaje que ha sonado a despedida para muchos: "Me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero, pero no ha sido suficiente. Tened claro que otros vendrán que harán más y que lograrán que el cambio llegue a Castilla y León".

Por otro lado, las formaciones de España Vaciada obtienen 7 escaños en el Parlamento, con un debut de Soria Ya que alcanza los tres diputados, mientras que UPL suma otros dos con respecto a las últimas elecciones. En el caso de UPL, ha sido la fuerza más votada en León, mientras que Soria ya ha arrasado en su capital.

Podemos no aprovecha el escenario y no suma

Pablo Fernández, candidato de Podemos, no ha logrado mejorar el resultado de los pasados comicios. Se trataba de un escenario propicio, con el descenso del PSOE, aunque los morados no han podido aprovechar este efecto.

