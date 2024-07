Cuca Gamarra: "Sánchez debería haber dado explicaciones y ha optado por la ley del silencio"

Cuca Gamarra considera que Pedro Sánchez está "asfixiado por los escándalos y cada vez tiene a más españoles que le dan la espalda". Así lo ha asegurado en 'Más de uno', donde también ha reclamado al presidente una "reflexión" y "tomar decisiones": "La situación de España es muy grave y tiene un único responsable, que es Sánchez. Hace un año perdió las elecciones y su única obsesión es que el PP no gobernara para bloquear cualquier posibilidad. Construyó una mayoría solo para la investidura, pero España paga el plato roto. Es hora de que pare a reflexionar y envíe, ahora sí, una carta de dimisión".

"Está claro que así no puede seguir España ni Sánchez, sin Gobierno y permaneciendo en Moncloa", ha dicho Gamarra, que ha añadido que la amnistía es "la única ley que ha salido adelante con mayoría suficiente": "Le interesaba tanto a los que se podían acoger a ella como a los que permanecían en Moncloa por ella. Son más las leyes que han caído que las que ha conseguido sacar y también está acorralado por la corrupción que afecta a su entorno más personal, con su mujer y su hermano. Esta legislatura durará lo que Puigdemont deje que dure".

El 'no' a la reforma de la ley de extranjería

Sobre el 'no' del PP a la reforma de la ley de extranjería, la secretaria general del partido ha subrayado que es "el resultado de la política que ha implantado Sánchez, donde no existen pactos de Estado". "No hay una política migratoria responsable que vaya a la causa de la crisis que vive nuestro país. El PP ha tendido al mano para que se articule y ha dado las claves de por dónde hay que ir", ha comentado, para después destacar que el presidente "quería imponer una política migratoria rompiendo el marco de un Estado autonómico que funciona": "No se puede considerar que el PP es responsable en la misma medida que Sánchez".

En este sentido, Gamarra ha insistido en que "acoger a un menor significa darle todas las prestaciones y cubrir las necesidades, pero esto el Gobierno no lo hace". "Sánchez busca el enfrentamiento, no abordar esta situación con altura de miras. Hasta Coalición Canaria le pidió al Gobierno retirar la ley para afrontar esto con responsabilidad".

Caso Begoña Gómez y la "responsabilidad" de Sánchez

Por último, Cuca Gamarra ha señalado que el PP "llegará hasta el final" para "la exigencia de responsabilidades" de Sánchez en cuanto al caso de Begoña Gómez. "La corrupción rodea al Gobierno porque la agenda diaria desde el punto de vista político está siempre protagonizada, si no es por la mujer del presidente yendo a declarar, es por el conocimiento de que tendrá que declarar el propio presidente", sostiene Gamarra, al mismo tiempo que comenta que "Sánchez tiene que dar explicaciones y ha optado por la ley del silencio".

"El PP hará que dé explicaciones, si no es de manera voluntaria, lo tendrá que hacer en la Comisión que el PP ha impulsado en el caso Koldo", ha zanjado Gamarra.