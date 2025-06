Peris Mencheta presenta su libro '730 días. La enfermedad como espejo del tiempo': "Te pone la vida en pausa"

El actor Sergio Peris Mencheta ha presentado su libro "730 días. La enfermedad como espejo del tiempo", en el que cuenta cómo ha sido su vida desde que le diagnosticaron leucemia. Relata la historia en primera persona, para conectar más con el lector. "Te pone la vida en pausa. La palabra expectativa ya no encaja en mi vida".

Peris Mencheta ha explicado que ya no hace planes a corto, medio ni largo pazo, sino que "me tomo las cosas con más tranquilidad, solo importa el aquí y el ahora". Ha asegurado que una enfermedad así "te cambia la vida, relativizas todo más y le das mucha más importancia a todo lo demás".

La entrevista ha comenzado con el actor contando cómo fue el momento en el que le comunicaron que podría tener leucemia. Fue justo después de perder a un amigo. "Al principio me dieron un diagnóstico tremendo" ha confesado. Esos días que estuvo ingresado le pasó algo que le ha marcado para siempre: "Después de sangrarme, aparece una gota de sangre en la almohada con forma de corazón".

En España tenemos mucha suerte gracias a la sanidad pública

La Noche de Reyes le comunicaron oficialmente que tenía leucemia. "No me metí en internet durante dos años. No quería saber" ha subrayado. "Conozco al médico experto en leucemia Antonio Pérez Martín que me convence y me dice "te vas a salvar, ven a España que tenemos un equipo increíble"".

Ha sido en este momento cuando ha lanzado un alegato a favor de la sanidad pública española. No pudo viajar a España por su estado de salud, así que tuve que quedarme en Estados Unidos, donde la sanidad es de pago. "Tuve suerte porque allí pertenezco al Sindicato de Actores, que me ha costeado el 99,9% de los tratamientos".

De no ser así, tendría que haber viajado como hubiera podido a España, ya que el tratamiento tenía un coste de "cuatro millones de dólares, tanto en España como allí, pero en España te lo costean". "En España tenemos mucha suerte y no sé por qué no nos cuentan estas cosas".

Me lo he pasado tan bien durante mi vida que no podía salir todo tan bien

Del mismo modo, ha contado cómo la culpa le ha acompañado durante muchos años simplemente por ser una persona con suerte. "He tenido siempre mucha suerte, he contado con el sostén de mis padres, he sufrido muy poco en el terreno laboral... Cuando en un principio me comunicaron la enfermedad pensé "claro, no podía ser esto tan fácil"". "Me lo he pasado tan bien durante mi vida que no podía salir todo tan bien" ha añadido.

Peris Mencheta también ha hablado sobre sus antepasados, en concreto sobre su abuelo, Jacinto Barrio, que fue la voz de Radio Pirenaica. El actor también ha narrado emocionado su vinculación con Michel, el ex jugador del Real Madrid. "Fui su primer fan. Le ponía en las chapas". No se conocen personalmente, pero Míchel le ha mandado un mensaje. "Ahora tú eres la inspiración".

También ha hablado sobre la función que está haciendo en los Teatros del Canal (Madrid): "Es un teatro documento, no teatro al uso. Es una especie de thriller". Y apenas quedan entradas para verla.