Qué es la banda del Peugeot: cuando Koldo, Ábalos y Santos Cerdán ayudaron a Pedro Sánchez a reconquistar Ferraz en 2017

El último informe que se ha conocido de la Guardia Civil ha sacudido Ferraz. Según informa el diario El Mundo, en el mismo hay grabaciones que implican a Santos Cerdán, ahora número tres del PSOE, al haber abordado junto a Koldo García presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública.

El PSOE no tardó en salir en defensa de Santos Cerdán, quien aseguró en los pasillos del Congreso este miércoles que no tenía "miedo" de nada. "No tengo nada de lo que defenderme", afirmó Cerdán, al que le siguió en tromba el Partido Socialista.

Desde el partido niegan que Cerdán haya participado y "mucho menos influido" en adjudicaciones de obra pública. Patxi López también declaró este miércoles que "cuando se conozca el contenido del informe al completo" ya se darán "las explicaciones" oportunas, incluidas explicaciones del propio secretario de Organización del PSOE.

Qué es la banda del Peugeot

La noticia también ha servido para reforzar la estrategia del PP contra Sánchez, en la línea de la manifestación convocada el pasado fin de semana. Los populares han publicado recientemente un vídeo en su cuenta oficial de Twitter con imágenes generadas por inteligencia artificial.

En el mismo, afirman que "queda uno para que caiga toda la banda" y se refieren a la misma como "la banda del Peugeot", haciendo referencia a cuando Pedro Sánchez recorrió España en un Peugeot 407 en 2017, antes de las primarias del PSOE que le permitieron volver al partido.

Sánchez se enfrentaba a Susana Díaz y consiguió un triunfo que muchos no esperaban. Para ello, se rodeó de un núcleo duro formado por José Luis Ábalos y Santos Cerdán, entre otras personas, con las que recorrió la geografía española en forma de actos para tratar de convencer a la militancia para esas primarias.

Una estrategia de la que salió victorioso y en la que participaron nombres como Koldo García, que ahora da nombre a uno de los mayores escándalos del PSOE. El propio Sánchez citaba en su libro 'Manual de Resistencia' a Koldo como "miembro de la candidatura" y encargado de "quedarse a dormir en la oficina para custodiar los avales", más de 57.000 firmas que certificaron el apoyo al hoy presidente del Gobierno.

De aquel núcleo duro, que hoy el PP llama "la banda del Peugeot", no queda casi nada en el Partido Socialista. Ábalos fue apartado en 2021 de la Secretaría de Organización del PSOE y después se descubrió su papel en el 'caso Koldo', mientras que el de Santos Cerdán, relevo del propio Ábalos como número tres de la formación, está por ver tras el informe conocido de la UCO que le implica de lleno en una presunta adjudicación irregular de obra pública.