Ésta es la mañana en que el PP celebra su gatillazo como si hubiera consumado la mayor proeza electoral de todos los tiempos. Le faltó anoche levitar a Teodoro García Egea. Ya ve a Casado llegando en volandas a la Moncloa donde los demás sólo ven una victoria enana que le complica la vida a Mañueco y a Juanma Moreno.

Aún no tiene asegurada Mañueco la investidura pero ya proclama que el futuro de Castilla y León empieza ahora. ¡Ahora! Treinta y cinco años de gobierno después, ha llegado al futuro. Con Abascal a su lado, cabalgándolo.

Ésta es la mañana en que el PSOE encaja un fracaso que deja tocado a Sánchez, descolocada a Adriana Lastra y caído en combate a Tudanca, otro secretario regional (¿cuántos van ya?) calcinado. Llegó a creer que podía gobernar. Llegó a creer que le lloverían votos con cada consejo de ministros y cada inversión mil millonaria. Llegó a creerse a Tezanos. Y se pegó un tortazo.

Ésta la mañana en la que Ciudadanos festeja haber conseguido un diputado como si hasta ahora no hubiera tenido doce. Si pierdes once de doce igual la primera pregunta que deberías hacerte es por qué. Proclama Igea que nunca fue tan importante Ciudadanos como ahora. No parece que los votantes le compren la idea. No parece que los votantes vean ya a Ciudadanos como un instrumento útil para templar la política y evitar que la llave la tengan los extremos.

En la campaña en la que todo el mundo daba por hecho ---encuestas mediante--- que el PP sólo podría gobernar encomendándose a Vox ---el extremo----, sólo cincuenta mil personas, de entre un millón doscientos mil votantes, escogieron la papeleta naranja. Igea anunció anoche que la recuperación del centro empieza ahora. Un náufrago en una isla desierta que promete reflotar el Titanic.

Ésta es la mañana en que Podemos se siente más tribuno del pueblo y más encarnación viva, que nunca, de la gente. La gente. Toda la campaña estuvieron los dirigentes de Podemos explicando lo que pensaba la gente, lo harta que estaba la gente, lo deseosa de cambio que sabían a la gente. Para ser la encarnación misma de la gente, la gente sólo les ha dado un escaño. De ochenta y uno. Uno menos que hace dos años. Diez menos que hace siete.

Si era en Castilla y León donde iba a empezar a notarse el efecto Yolanda, concluyamos que el tal efecto no existe. La izquierda baja. Podemos se diluye.

Ésta es, en fin, la mañana en la que el PP se lamenta de una operación fracasada y el PSOE, Podemos y Ciudadanos se lamentan de sus fracasos. Sólo un partido tiene razones objetivas para felicitarse de que Mañueco convocara elecciones anticipadas. Se llama Vox. La marca favorita de los nuevos indignados.

Hasta ayer su presencia en el Parlamento Autonómico era testimonial. Desde ayer son la tercera fuerza. La única que puede garantizarle a Mañueco eso que él llama estabilidad, y que es tener una mayoría absoluta garantizada para cuatro años. Sólo falta saber el precio. No el que Vox le va a exigir, sino el que él está dispuesto a pagar.

Como aperitivo de la negociación que viene, no es poca cosa. Abascal triunfante le empieza a pasar factura a Pablo Casado en las narices de Mañueco. De entrada, gobierno de coalición con vicepresidencia para Vox. Que significa que además reclamarán consejerías en proporción al número de escaños que aportan, un tercio para hacer posible el gobierno de la derecha.

Teodoro canta el éxito de sí mismo y sus estrategias y sostiene que Mañueco podrá gobernar sin ataduras. Qué querrá decir ataduras.

Si te toca negociar y te faltan diez escaños para la mayoría absoluta, alguna atadura vas a tener que asumir. Y no hay muchas combinaciones posibles. Todo pasa porque Vox te consienta la investidura. El nuevo estribillo popular es éste que dice que los votantes han hablado y al PP no le queda otra que entenderse con Vox. Pero ocurre que Vox no ha cambiado. Sigue siendo lo que Pablo Casado describió hace año y medio en estos términos.

El único que podría librar a Mañueco del abrazo de Vox responde al nombre de Pedro Sánchez. Sólo el PSOE suma escaños suficientes como para hacer irrelevante a Abascal. Pero no parece que a estas alturas vaya a obrarse el fenómeno paranormal de ver a uno de los dos grandes facilitando el gobierno del otro para dejar fuera de la ecuación a los extremos. Ninguno de los dos está por la labor de nada parecido a un entendimiento.

El poder que hoy tiene Vox con sus 13 procuradores de 81, como el que tiene Esquerra en el Congreso con sus 13 de 350, es consecuencia del único acuerdo inamovible que tienen el PP y el PSOE entre ellos: están de acuerdo en que jamás se pondrán de acuerdo para evitar que la llave la tengan los extremos.

Estamos obligados a entendernos con Vox, dicen los del PP, estamos obligados porque sin Vox sólo gobernaremos en Galicia. Estamos obligados a entendernos con Esquerra, y con Podemos y con Bildu, dicen los del PSOE, estamos obligados porque si no gobernaría la derecha. A erradicar del escenario el posible acuerdo entre PP y PSOE le llaman estar obligados a. Pero no es una obligación, es una elección. De ambos. Sólo para repartirse cromos del Constitucional han sido, hasta hoy, capaces de firmar un pacto.

Ésta es la mañana en la que Tezanos podrá alegar, una vez más, que él no es adivino. Se quedó corto en la estimación de voto del PP, aún más corto en la de Vox, se fue largo con la del PSOE y aún más largo con la de Podemos y Ciudadanos. Acertó con Soria Ya. La nueva marca soriana que ha arrollado a PSOE y PP en la provincia y se alza con tres de los cinco diputados. 42% del voto soriano para la España Vacía. En la capital, más del 50%.

En Ávila capital gana la marca local, Por Ávila. Aunque se queda lejos de hacerlo en la provincia: un escaño de siete. Repite lo que tenía aunque con un 17% del voto. Las otras marcas locales, Vía Burgalesa, Zamora Decide, se quedan fuera. Han despertado poco apoyo.

Y en León, avanza la marca autonomista. La UPL consigue 3 de trece y duplica su porcentaje de voto. En la ciudad de León se impone a todos los demás partidos. Pincha, sin embargo, en las otras dos provincias del Reino, Zamora y Salamanca: en la primera no llega al 3%, en la segunda no alcanza el uno.

Las autonómicas de Castilla y León 2022, en fin, no fueron como Madrid 2021. Salvo en un aspecto: la derecha suma en la región más del cincuenta por ciento del voto (en Madrid casi el sesenta) y la izquierda no llega al 35% (en Madrid se quedó en el cuarenta).

Madrid no es la única región en la que Sánchez tiene un problema.