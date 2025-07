Monólogo de Alsina: "Montajes, sabotajes y demás cuentos"

En el mes de abril de 2020, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en precisa sintonía, siempre, con las inquietudes más íntimas del Gobierno, planteó a los españoles esta pregunta: ¿Creen que habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas en los medios o que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias? La pregunta era marca de la casa. De la casa Tezanos. Porque lo engañoso era la pregunta, al contraponer la prohibición de bulos con la difusión de noticias, como si una noticia no fuera, precisamente, lo contrario a un bulo.

Confiemos en que el próximo barómetro del CIS afine en la formulación y pregunte directamente si habría que prohibir al presidente del CIS. Dado que es él quien se destapó ayer como un difusor de bulos. En concreto, de éste que sostiene que el caso Ábalos-Cerdán-Koldo podría ser no un verdadero caso de corrupción, sino un montaje.

"No se puede descartar". Forma torcida de dar pábulo a un cuento chino. Este señor es presidente del CIS, tiene categoría de subsecretario de Estado en el gobierno de España y cobra, por supuesto, un salario público. Nos anima a no descartar que todo sea un montaje y que su correligionario Santos Cerdán sea una pobre víctima.

Si el presidente Sánchez aún aspira a que alguien se tome en serio que combate los bulos y la desinformación, que empiece por apartar de su cargo a este agente de desinformación que es su sociólogo de cabecera. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué no se puede descartar que Koldo sea un infiltrado del PP? ¿Que Ábalos esté poseído por el espíritu de Roldán? ¿O que Cerdán sea un alienígena, procedente de Raticulín, que se ha hecho pasar por compadre de Sánchez diez años sólo para ponerle ahora en dificultades?

Va a ser eso. Hay tantas cosas que no se pueden descartar, ¿verdad? De los autores de '¿cree usted que la causa judicial sobre Begoña Gómez es solo una forma de meterse con Pedro Sánchez?' llega ahora 'no se puede descartar que lo de Koldo sea un montaje'. Viniendo del gobierno en el que tres ministros difundieron la falsedad del capitán Bonilla y la bomba lapa y se negaron a rectificarla, tampoco cabe ya extrañarse.

Sí podemos descartar que Tezanos vaya a preguntar en el barómetro del CIS si los españoles creen a Sánchez cuando dice que estuvo en babia siete años, o si piensan que debería someterse a una cuestión de confianza. Por supuesto, también se puede descartar que pregunte a los españoles si están de acuerdo con que el presidente del CIS debería ser neutral, o si, dado el descrédito al que ha llevado al Centro de Investigaciones Sociológicas, deberían ya jubilarle. Qué gran acto de humildad sería ése, Tezanos preguntando a los españoles si Tezanos debería marcharse. Descartémoslo.

El juez Puente tiene encomendado a la UCO, como es su obligación, que localice ese dinero del que hablan con tanta alegría en sus conversaciones tres correligionarios de Tezanos, Cerdán, Ábalos y Koldo. Que se busque el dinero es el día a día de una investigación sobre corrupción, bien lo saben los Bárcenas y compañía, clientes prime de la banca suiza.

Forma parte de esa investigación el examen al patrimonio del esforzado Santos, que incluye aclarar a quién pertenece el piso que habita en Chamberí -barrio no de los más baratos de Madrid-, a cuánto asciende el alquiler y quién lo paga. Porque en la causa ya ha quedado acreditado que una de las especialidades de la trama era que una Jéssica o un Ábalos eligieran piso o chalé para que luego una empresa lo adquiriera y, formalmente, se lo alquilara. Pero estando exentos, presuntamente, del pago. La vivienda de Santos y su esposa, de quién es y quién la paga.

El patrimonio de Santos, que él sostiene que es reducido, y menguante en esta legislatura, ya está siendo objeto de fiscalización por la guardia civil. Pero que no haya aparecido todavía el dinero no parece, en contra de lo que sugiere Tezanos, que sea muy tranquilizador para el PSOE.

No vaya a ser que siendo las dos cabezas visibles del grupo corrupto secretarios de organización del partido, hubiera ocurrido, como con Bárcenas, una parte para mí, una parte para la causa. Solo Cerdán sabe si cuando el lunes dijo 'yo no me llevado un euro' estaba limitándose a defender su integridad o estaba sugiriendo que el euro no fue para su disfrute personal. Todo llegará porque la UCO tendrá que examinar también eso.

Yolanda Díaz endurece el tono

Ayer, Yolanda Díaz fijó precisamente en esto, la financiación del PSOE, la línea roja que separa la continuidad del Gobierno de coalición de su ruptura. Díaz se apartó del relato oficial, reclamó explicaciones inmediatas y hasta afirmó que Feijóo tendría motivos legítimos para presentar una moción de censura.

Por momentos dio la impresión de que, en lugar de estar hablando con la vicepresidenta de Sánchez, lo estuviéramos haciendo con una líder de oposición. Le leyó la cartilla a Sánchez por diferir hasta la semana que viene su comparecencia, al PSOE por arrastrar los pies con las medidas anticorrupción, a la ministra Montero por no presentar Presupuestos y al ministro Puente por los incidentes continuados en los trenes. Cómo sería la cosa que llegó a decir aquí Yolanda Díaz que Feijóo tiene motivos para presentar una moción de censura y que debería hacerlo porque, aun perdiéndola, hay mociones de censura que se ganan.

Bueno, moción de censura no va a haber. Cuestión de confianza, tampoco. Presupuestos del Estado, no se prevé. Paso atrás del presidente, ni de broma. Salida de Sumar del gobierno, no se contempla. Pero la causa judicial avanza. Y el problema para el gobierno, y el PSOE, es que cada vez que se agarra a un posible dique, bajan las aguas fecales y se lo lleva por delante.

Quiero decir, que cuando detuvieron a Koldo dijo el PSOE: 'Bueno, pero solo es Koldo'. Ábalos no está implicado, solo es responsable de haber elegido a Koldo. Hasta que la UCO señaló a Ábalos y el juez pidió el suplicatorio. Y entonces dijo el PSOE: 'Bueno, pero son solo dos, Koldo y Ábalos, Cerdán está limpio de polvo y paja'. Y entonces la UCO analizó los discos duros de Koldo y escuchó a Cerdán hablando de adjudicaciones y dinero. Y entonces dijo el PSOE: 'Bueno, pero solo son tres, Koldo, Ábalos y Cerdán'. Solo tres. Ni el jefe de gabinete de Hacienda, ni el ministro Torres, ni Francina Armengol.

Y sobre, todo, 'bueno, pero no hay financiación irregular del PSOE'. 'Aquí no hay sobresueldos, como en la Gürtel'. Lo de los sobresueldos es discutible, porque si dos secretarios de organización se sacaron un buen dinero traficando con las adjudicaciones de obra pública, dos secretarios de organización del PSOE ingresaron en negro un capital que no aparece en la contabilidad oficial, lógicamente.

Y lo de la financiación irregular, pues a día de hoy, en efecto, no hay nada. Pero también predicaron ministros y dirigentes socialistas, con una convicción digna de mejor causa, que su secretario de organización era ejemplar porque no había, contra él, ningún indicio y luego empezó a haberlos y ha acabado en prisión preventiva. Por más empeño que pongan en fingir que tienen certezas, lo cierto es que es hablar por hablar. Lo que toca decir. Temerosos de que este nuevo dique, la línea roja que señala Sumar, pueda verse arrollado si el nivel del agua fecal sigue subiendo.