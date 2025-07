La dura crónica del Financial Times tras la prisión de Santos Cerdán: "Agrava el panorama de corrupción que rodea al líder de izquierda más importante"

El medio inglés Financial Times ha publicado una dura crónica sobre la situación que atraviesa el Gobierno de España tras la decisión del juez Leopoldo Puente de enviar a prisión preventiva, comunicada y sin fianza al ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Según el Financial Times esto "agrava el panorama de acusaciones de corrupción que rodean al líder de izquierdas más importante de Europa".

El medio inglés resalta que el hecho de que uno de "los colaboradores más cercanos de Sánchez" haya sido enviado a prisión es una piedra más sobre el presidente del Gobierno, que también tiene encima la presión internacional "después de negarse a aceptar un nuevo objetivo de gasto", en referencia a la negativa a aumentar el gasto en defensa.

Igualmente, ha hecho un repaso de los casos de corrupción que rodean al líder del Ejecutivo español -"un exministro de Sánchez está involucrado en la misma investigación por sobornos que Cerdán" aludiendo al caso Koldo y las investigaciones sobre José Luis Ábalos; o las "investigaciones separadas por corrupción o faltas de conducta contra la esposa (Begoña Gómez), el hermano (David Sánchez) y el fiscal general (Álvaro García Ortiz)"-.

Es incapaz de aprobar leyes

También ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "es incapaz de aprobar leyes" al mismo tiempo que "está perdiendo autoridad a los ojos de muchos españoles" y ha hecho referencia a la ley de amnistía, a la que califica de "controvertida" y el "único proyecto de ley significativo" aprobado desde las elecciones.

Al mismo tiempo, han señalado el hecho de que esta ley es un acuerdo que permitió a Sánchez mantenerse en el poder y que fue negociada por Santos Cerdán, que ahora está en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Finalcial Times también se ha hecho eco de las opiniones de otros líderes políticos españoles, como de Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, de la que destaca la frase "Sánchez es y ha sido primer ministro gracias a Cerdán" o las palabras de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien dijo que "es terrible" ver cómo el PSOE "se ha aprovechado de la confianza" de los españoles "para saquear las arcas públicas".

Otros artículos internacionales que han atacado a Pedro Sánchez

Financial Times no es el único medio que ha hecho crónicas acerca de la situación que atraviesa Pedro Sánchez. The Times ha criticado duramente hasta en dos ocasiones al presidente, al que ha llamado "Don Teflón" y le ha acusado de encadenar escándalo tras escándalo sin asumir responsabilidades ni dar explicaciones.

"Los españoles merecen algo mejor, mejor Gobierno, mayor responsabilidad y la transparencia que requiere ocupar el centro político" aseveraba The Times. En otro artículo aseguraban que Sánchez está enfrentándose a "su peor crisis desde 2018" y por ello el el "Gobierno se tambalea".