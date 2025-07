Yolanda Díaz exige "explicaciones" al PSOE tras el ingreso en prisión de Cerdán: "Yo no robo, mis ministros no roban"

Yolanda Díaz se ha mostrado muy enfadada tras la prisión decretada para Santos Cerdán y la crisis existente en el PSOE. La vicepresidenta ha respondido que la situación es "muy grave, sin paños calientes" y ha anunciado una reunión "urgente" con los socialistas este miércoles para evaluar la coalición.

"Necesitamos un giro copernicano", ha dicho Yolanda Díaz, que ha señalado que la corrupción es "muy grave" y "erosiona las democracias", por lo que cabe "actuar ya" por parte del Gobierno. Así, ha exigido "explicaciones" al PSOE y ha calificado la situación como "un problema de país".

En este sentido, Díaz ha comentado que gobiernan "mejor que nadie", pero hay que tomar "el giro en las medidas de regeneración": "La corrupción cero sí es posible. Yo no robo, mis ministros no roban, y venimos de unos espacios que llegan gobernando muchos años y no roban. La corrupción cero existe".

Por último, ha afirmado que se trata del "problema del bipartidismo". "Esto tiene dos problemas, que son el PP y el PSOE. Tiene que ver con los partidos y hay que tomar medidas con los partidos", ha zanjado la vicepresidenta.

Reunión PSOE-Sumar tras el caso Cerdán

Sumar y PSOE se reunirán este miércoles en el seno de la comisión de seguimiento del pacto de coalición ante la crisis generada por el caso del 'exnúmero' tres de los socialistas.

El encuentro, según ha explicado Sumar, tendrá lugar en el Congreso. En principio, las delegaciones de ambas formaciones estarán encabezadas por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

Para esta cita no está previsto que participen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ya mantuvieron un encuentro en el Palacio de la Moncloa a mediados de junio, cuando trascendió el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cerdán y en el marco de la ronda que protagonizó el jefe del Ejecutivo con los socios que apoyaron su investidura.

Esta cumbre entre las dos alas del Ejecutivo se producirá antes del Comité Federal del PSOE, que presidirá Sánchez este sábado, y una semana antes de la comparecencia del presidente en el Congreso.

Sumar ha exigido desde que estalló el caso Cerdán un "reseteo" de legislatura con el impulso de medidas de regeneración y cumplir con las principales medidas de la agenda social, al considerar que la respuesta del presidente en las primeras fechas de este escándalo fue insuficiente.

Las propuestas de Sumar para "un giro de 180 grados"

La intención del socio minoritario es aplicar un "giro de 180 grados" para que el PSOE restablezca la confianza con su socio de gobierno, que como indicaron en Sumar quedó quebrada tras la pregunta implicación de Cerdán, que ayer ingresó en prisión preventiva, en la trama Koldo.

Por ejemplo, en el plano social Sumar demanda desplegar actuaciones que, según indicó, el ala socialista bloqueaba como la puesta en marcha de una prestación por crianza, mejorar la financiación de la dependencia, activar permisos retribuidos por cuidados, aplicar iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda y desplegar más avances en derechos laborales, entre otras.

Aparte, Sumar y el resto de sus partidos coaligados han ido recopilando propuestas en el apartado de regeneración democrática. Por ejemplo, instan a aprobar cuando antes una agencia estatal de prevención contra la corrupción, limitar los aforamientos, elevar las penas de delitos relacionados con la corrupción o prohibir que empresas condenadas por corrupción puedan aspirar a adjudicaciones de la administración pública.

El criterio del socio minoritario de la coalición es que esta crisis tiene que servir para acelerar las principales banderas del programa del Gobierno y dar un mensaje claro de lucha contra la corrupción, para así reanimar a las bases progresistas tras el impacto del caso Cerdán.