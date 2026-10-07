La Generalitat pide al Consorcio de Seguros ampliar el plazo para indemnizaciones DANA por vehículos perdidos

El comisionado de la Generalitat para la Recuperación tras la DANA, Raúl Mérida, ha solicitado al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) que amplíe, más allá del próximo 29 de octubre, o suspenda el plazo para pedir indemnizaciones por los vehículos perdidos durante la DANA de 2024, ya que "centenares de ellos aún no han sido localizados, lo que impide a sus propietarios poder acceder a estas subvenciones".

Mérida ha remitido una carta al presidente del Consorcio, José Antonio Fernández de Pinto, para pedirle que valore la situación de este colectivo que aún no ha podido recuperar sus vehículos y que traslade al Gobierno la necesidad de evitar que prescriba el plazo para solicitar las ayudas y la conveniencia de establecer un régimen transitorio específico para estas personas.

"Estamos dando voz a un colectivo muy perjudicado por la riada, primero porque perdieron su vehículo, y segundo, porque al no haberse localizado estos utilitarios no han podido beneficiarse de ninguna ayuda en este sentido", manifiesta el comisionado en un comunicado.

Mérida explica que, en la mayoría de los casos, la imposibilidad de encontrar el vehículo no obedece a una falta de diligencia de sus titulares, sino a circunstancias ajenas a su voluntad, relacionadas con los procesos de retirada, localización, traslado, peritación, reparación o recuperación.

"Algunos de los vehículos se achatarraron, otros quedaron sepultados bajo toneladas de lodo y nunca fueron encontrados. La casuística es muy variada, pero en la mayoría de los casos son causas ajenas a sus propietarios", señala.

Según Mérida, la aplicación estricta del plazo de años previsto en la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, podría ocasionar que personas que han sufrido directamente los efectos de la DANA vieran comprometida su posibilidad de reclamar una indemnización por un bien asegurado; "no por falta de voluntad o de diligencia, sino por no haber podido recuperar todavía su vehículo".

Medidas extraordinarias

En su misiva al presidente del Consocio, el comisionado también solicita que desde el Gobierno se estudie la adopción de medidas que, dentro del marco jurídico vigente, permitan atender estas situaciones, creándose si fuera necesario un régimen especial para los afectados.

"Nuestro objetivo con esta iniciativa es tratar de garantizar que ninguna persona afectada por la catástrofe de hace dos años quede desprotegida por circunstancias ajenas a su voluntad. Es responsabilidad de las administraciones dar una respuesta justa y eficaz para todas las personas afectadas, especialmente para aquellas que, después de casi dos años, continúan esperando recuperar sus bienes y reconstruir sus proyectos de vida", reivindica.