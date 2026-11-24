"Coordinación, generosidad y visión a medio y largo plazo". Así ha resumido la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, la petición de la organización empresarial a las administraciones, que pasa por incorporar la mirada metropolitana a la gestión.

Para ello, ha presentado este martes dos informes. El primer documento, coordinado por Vicent Esteban, analiza la movilidad de personas y mercancías. El segundo, elaborado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV), estudia el territorio y la ordenación urbanística.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana contribuirá al Plan director del Área Metropolitana de València con dos informes en los que advierte que "el futuro pasa por superar la fragmentación y abordar de manera conjunta desafíos compartidos como mejorar las conexiones ferroviarias y viarias, reforzar el transporte público, coordinar los espacios industriales y logísticos con el suelo disponible y coordinar inversiones estratégicas para el desarrollo económico".

Los estudios de la CEV Valencia detallan problemas como una red de metro "insuficiente" fuera de la capital, una autovía V-30 saturada, una flota de Cercanías con trenes "obsoletos", las consecuencias de la falta del eje pasante ferroviario y las diferencias de planeamiento entre los municipios, con planes generales que pueden diferir hasta cuatro décadas entre poblaciones vecinas.

Esteban, autor del informe 'El área metropolitana de Valencia, una realidad ineludible. Necesidades para la mejora de la movilidad', ha expuesto que un tercio de la movilidad del área metropolitana es por motivos laborales pero "no tenemos ni diagnosticado bien cómo se mueve la gente".

El estudio advierte del "desequilibrio" en las prioridades de inversión ferroviaria y se pide una "modernización profunda" del servicio de Cercanías y de Metrovalencia. Las necesidades, ha precisado, "pasan en muchos casos por renovar la flota, por las duplicaciones de vía en Renfe, electrificaciones y modernizaciones del servicio". En el caso de las Cercanías, el documento apunta que de los 72 trenes actuales, cerca de una treintena están "obsoletos", con una edad media superior a 21 años.

Esteban ha apostado por la colaboración público-privada para afrontar las inversiones que necesitan estas redes de transporte, con fórmulas como la cofinanciación por parte de empresas que asuman la construcción a cambio de pagos diferidos o beneficios de explotación. Así, ha puesto como ejemplo la terminal norte del Puerto de València o el sistema de transporte de Londres.

El documento considera necesaria la ejecución del eje pasante subterráneo, que permitiría mejorar la conexión norte-sur de Cercanías, incorporar nuevas estaciones intermodales y liberar capacidad ferroviaria para el transporte de mercancías desde el puerto.

El segundo informe, elaborado por el COACV bajo el título 'El Área Funcional Metropolitana de la Huerta de València', completa el análisis empresarial desde la perspectiva territorial y urbanística.

El decano del COACV, Salvador Lara, ha explicado que se identifica un núcleo consolidado de 50 municipios en el que coinciden la continuidad urbana, los desplazamientos cotidianos y la actividad económica.

Lara ha expuesto además que los visados para la construcción de vivienda libre se han duplicado en un año, con datos del tercer trimestre del año, y han pasado de 4.374 a 8.036. "La actividad económica privada busca lugares donde trabajar y la actividad pública no está reaccionando a la misma velocidad". Los datos muestran que "no se está visando prácticamente nada en l'Horta Sud" y apuntan a que el futuro crecimiento residencial se concentrará en el noroeste del área metropolitana.

Asimismo, el informe pone de manifiesto los problemas derivados de la fragmentación del planeamiento urbanístico, con planes generales que pueden diferir hasta casi cuatro décadas entre municipios vecinos, y analiza las oportunidades que representan las aproximadamente 1.200 hectáreas de suelo industrial y terciario previsto.