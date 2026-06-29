Nuevo choque Gobierno-Generalitat por la DANA: "No atienden a la realidad"

Veinte meses después de las inundaciones que acabaron con la vida de 230 valencianos y valencianas, Gobierno y Generalitat protagonizan un nuevo enfrentamiento a cuenta de la DANA. En esta ocasión concreta, por las cifras exactas de la reconstrucción después de la catástrofe en un choque que han trasladado públicamente a una jornada sobre infraestructuras de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN).

Por un lado, la Generalitat sitúa en torno al 3% el grado de ejecución de los trabajos de reconstrucción comprometidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tras la DANA. El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus, considera, por ello, que los últimos fondos europeos recibidos para la DANA deberían corresponder a la Generalitat.

"Entendemos que la Generalitat, como administración autonómica que ha hecho y puesto mucho esfuerzo, tiene que tener una parte importante de esos recursos", ha reivindicado Martínez Mus en esta jornada celebrada en València. "La experiencia nos ha demostrado con la DANA que somos capaces de responder a la adversidad y ahora tenemos que demostrar que somos capaces también de anticiparnos al futuro", ha destacado el vicepresidente tercero de la Generalitat.

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, invita a la Generalitat a que consulten al Ejecutivo los datos oficiales porque, según Pérez, los de la Generalitat "se alejan de la realidad". "Son datos que no atienden a la realidad. Teniendo en cuenta que el plan de la Confederación son 1.300M€, si ya hemos ejecutado 220M€, evidentemente esto supone ya más de un veintilargos por cien ya de proyectos ejecutados", razona la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción.