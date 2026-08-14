La Tomatina se reinventa en forma de helado de tomate

La Tomatina de Buñol sigue reinventándose. Este año, además de teñir de rojo las calles del municipio valenciano, el tomate también llegará en formato cucurucho gracias a Al Bacio, una heladería italiana que ha creado un helado artesanal de tomate con producto local como homenaje a la conocida fiesta.

Detrás de esta original propuesta está Diego Salvati, que abrió Al Bacio el pasado 23 de mayo junto a su madre y su hermano ante la falta de una oferta de helados artesanales en Buñol. El nombre del establecimiento procede de una expresión italiana que significa “hecho a la perfección, con maestría”.

La idea de crear un sabor inspirado en La Tomatina surgió incluso antes de que la familia levantara la persiana de su negocio. Diego, que ha participado una vez en la conocida batalla de tomates y define la experiencia como “muy heavy”, tenía claro que quería rendir homenaje a una de las principales señas de identidad de Buñol. La principal dificultad ha sido encontrar el punto medio entre la acidez característica del tomate y el sabor dulce que habitualmente se espera de un helado.

“Es un helado salado, un helado que se llama gastronómico, y las mezclas pueden ser más complicadas comparadas con helados tradicionales, pero al final lo hemos conseguido”, asegura Diego.

El proceso comienza con una cuidadosa preparación de los tomates. Primero se limpian y se pelan para después retirar la parte más dura y las semillas. A partir de ahí entran en juego “dos o tres ingredientes secretos más” que el heladero prefiere no desvelar. Finalmente, la mezcla pasa por la mantecadora hasta conseguir la textura del helado.

Al Bacio presentará oficialmente su helado de tomate la próxima semana como una edición limitada previa a La Tomatina, que se celebrará el miércoles 26 de agosto. Sin embargo, su continuidad dependerá de la acogida que tenga entre vecinos y visitantes. “Si a la gente le gusta mucho, lo seguiremos haciendo”, adelanta Diego, satisfecho con los primeros meses de vida del negocio. “La respuesta de la gente a la heladería está siendo muy buena, muy positiva, les está gustando el helado”, celebra.

Por su parte, el concejal de La Tomatina, Sergio Galarza, ha puesto en valor la iniciativa del italiano afincado en Buñol y su particular forma de endulzar la celebración.