Feijóo se compromete en Sueca con los afectados de la DANA y con una financiación justa para la Comunitat

Alberto Núñez Feijoo ha estado este sábado en Sueca donde ha participado en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia.

Un acto que ha reunido a más de 1300 militantes y en el que se ha comprometido, de llegar a la presidencia del Gobierno, a reparar los daños de a la DANA que todavía el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha sido capaz arreglar año y medio después de la trajedia.

Feijóo ha estado arropado por su homólogo en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, y en la Comunitat, Juan Fran Pérez LLorca, quien aboga por un cambio urgente en la Moncloa antes de las elecciones municipales de 2027.

El President de la Generalitat ha hecho alusión al "ruido y las pancartas" de la izquierda, presentes este sábado en Sueca, donde se han concentrado unas 200 personas con camisetas verdes y silbatos reivindicando una educación pública, de calidad y en valenciano.

A ellos le ha recordado que el gobierno del Botànic sólo ejecutó el 35% del presupuesto para infraestructuras educativas frente al 88% que lleva ejecutado el Partido Popular. Además, ha anunciado que en septiembre se iniciará el Plan de climatización en los colegios.

Los dirigentes del PP han animado a los militantes del PP, que han conseguido más de 1200 nuevas adhesiones en 2025, a trabajar para consolidar su posición de fuerza y efectividad institucional, ratificando su papel como el principal motor político e industrial de la alternativa que encabeza Alberto Núñez Feijóo en España.