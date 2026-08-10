Algemesí Solidari viaja a Senegal para poner en marcha "Infants d'ací i d'allà"

Algemesí Solidari viaja a Senegal para poner en marcha el proyecto de cooperación internacional “Infants d’ací i d’allá”, un campamento que reunirá a 60 niños y niñas de Ndem, Bambey y Mbake Kadior durante nueve días.

El campamento tendrá lugar en Nguiguis Bamba, cerca de Mbacke Kadior, y durante estos días el voluntariado de Algemesí Solidari compartirá con los niños un amplio programa de actividades de ocio y educativas.

Juegos cooperativos, manualidades, talleres y juegos populares de Algemesí y Senegal formarán parte de una propuesta que busca crear espacios de encuentro entre niños y niñas de realidades muy diferentes.

Vicent Chambó es miembro de la asociación.

El programa incluirá también una actividad de plantación de árboles en las instalaciones del nuevo centro educativo que Algemesí Solidari está realizando en la misma zona con la colaboración del Ayuntamiento de Algemesí.

Esta será la primera vez que «Infants d'ací i d'allà» se desarrolla en Senegal, pero no es una experiencia nueva para Algemesí Solidari. El proyecto ya se ha llevado a cabo en tres ocasiones en Baasneere, Burkina Faso, localidad donde la ONG ha desarrollado distintos proyectos de cooperación y ha construido una escuela.

La nueva experiencia en Senegal representa, por tanto, la continuidad de un modelo de cooperación que sitúa a las personas y la convivencia en el centro.