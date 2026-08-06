Alginet se enfrenta a nuevos actos vandálicos en la ciudad y, desde el ayuntamiento, piden la colaboración ciudadana para frenar delitos como la quema de contenedores o la liberación de productos tóxicos.

Los hechos tuvieron lugar la noche del martes en la avenida 9 d’Octubre y en la ronda de Higinio Noja en la localidad, donde se quemaron dichos contenedores además de cartones, envases y residuos.

También se depositó una botella con un producto tóxico en uno de los contenedores de la calle Ramón y Cajal que acabó provocando problemas respiratorios a varios vecinos de la zona.

El ayuntamiento de la localidad ha comunicado que los hechos ya están siendo investigados y condena este tipo de actitudes vandálicas contra el patrimonio público.