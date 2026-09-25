Alzira ofrece el bus gratis a jóvenes y jubilados

El autobús urbano de Alzira será gratuito para jóvenes y mayores de 65 años. Se trata de algunas de las medidas que ha anunciado el Ayuntamiento para hacer el transporte público más accesible y económico.

El concejal de infraestructuras públicas, Vicent de la Concepción, ha explicado que esta iniciativa busca facilitar la movilidad estudiantil, pues el servicio será gratis para menores de 25 años, y el desplazamiento de la tercera edad.

Para obtener la tarjeta social gratuita, los solicitantes deben acreditar su residencia efectiva en Alzira y un empadronamiento mínimo de dos años en el municipio.

Para el resto de los usuarios, el servicio mantendrá precios muy competitivos: el viaje costará 0,70 euros, un euro los días festivos, y se ofrecerán bonos de 20 viajes desde solo tres euros.