Un hombre muerto y tres heridos en un tiroteo en l'Alquerieta de Alzira

Un tiroteo entre dos clanes familiares ha dejado este domingo un muerto y tres heridos en Alzira.

Por lo ocurrido se ha detenido a 4 personas, todas de la misma familia, una de ellas está ingresada en el Hospital Universitario de La Ribera, tras ser intervenida quirúrgicamente, aunque su vida no corre peligro. Los arrestados todavía no han pasado a disposición judicial.

El suceso ocurrió sobre las cuatro de la madrugada en el conflictivo barrio de L'Alquerieta motivado, presuntamente, por una discusión previa entre dos primas menores de edad.

La disputa entre las dos niñas fue a más cuando los padres y otros familiares se involucraron en una pelea callejera. Durante la reyerta, un hombre de 56 años, abuelo de las menores, recibió varios impactos de bala en el pecho tras intentar mediar en el altercado. La víctima, perteneciente al clan de los KUNG FU, falleció horas después en el Hospital.

Otras tres personas sufrieron heridas por arma de fuego, aunque se encuentran fuera de peligro.

Agentes de la Policía Nacional han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en la zona y en los alrededores del centro hospitalario. El Grupo de Homicidios investiga el caso.