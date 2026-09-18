La CHJ corrobora la presencia de químicos en el Magro que han provocado la mortandad de 2500 kilos de peces

Los análisis preliminares de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) confirman la presencia de productos químicos en el río Magro, procedentes del incendio de una nave de productos de higiene en Montserrat.

El vertido ha provocado la muerte de 2.500 kilos de peces en un tramo de diez kilómetros entre Montserrat, Montroi y Llombai.

Aunque las muestras del viernes reflejaron niveles de toxicidad muy superiores a lo habitual, los datos del lunes muestran una evolución favorable con valores más cercanos a la normalidad.

Las brigadas de limpieza suspendieron este jueves la retirada de peces por seguridad ante las lluvias. No obstante, la CHJ prevé tomar nuevas muestras para evaluar el impacto del temporal en el agua y mantiene el control ambiental para vigilar la posible afección a los acuíferos subterráneos.