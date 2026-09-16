El Ministerio ofrece 56 viviendas de alquiler asequible en Carlet y Turís

La Comunitat Valenciana ofrece 398 viviendas de alquiler asequible, de las cuales 56 se ofrecen en nuestra comarca en Carlet y Turís.

La entidad estatal Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha abierto el plazo de inscripción para acceder a estos alojamientos en régimen de alquiler asequible. Las solicitudes se pueden tramitar telemáticamente hasta el próximo 21 de septiembre.

En Carlet se ofertan 37 viviendas, mientras que Turís suma otras 19 a esta convocatoria. Los inmuebles ofertados tienen superficies que oscilan entre los 30 y los 160 metros cuadrados, con rentas mensuales de entre 350 y 1.066 euros.

Los contratos presentan una alta estabilidad, con una duración de hasta 75 años. Entre los requisitos principales, las unidades de convivencia —que pueden estar formadas por familias, parejas o amigos— no deben tener casa en propiedad y han de acreditar unos ingresos netos conjuntos de entre 16.800 y 63.000 euros.

La adjudicación final de los inmuebles se realizará mediante un sorteo ante notario.