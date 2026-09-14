Finalizan las obras del nuevo Centro de Salud de Corbera

Las obras del nuevo centro sanitario de Corbera han finalizado oficialmente, dando paso a la última fase antes de su apertura.

El nuevo edificio cuenta con una superficie de casi 950 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, diseñadas para optimizar y mejorar la atención sanitaria de más de 3.000 habitantes.

Ahora, la recta final contempla la instalación del mobiliario, el equipamiento médico y la dotación informática necesarios para su puesta en funcionamiento definitivo.

Por otro lado, la Conselleria de Sanidad mantiene activas otras inversiones en la comarca. En Sueca continúan a buen ritmo las obras de ampliación del Centro de Salud Integrado. En Massalavés avanzan según los plazos previstos los trabajos del nuevo Consultorio de Salud y, por último, en Algemesí, el proyecto de ampliación del Centro de Salud ha entrado en su fase final administrativa previa a la ejecución.