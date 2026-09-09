Apuñalan a una mujer en Carcaixent

Una mujer de 44 años está estable en la UCI del Hospital de la Ribera tras ser apuñalada el lunes por la noche en una zona rural de Carcaixent.

Los hechos ocurrieron en la Pujada de Maseres, donde varios vecinos oyeron los gritos de auxilio de la víctima y alertaron a Emergecnias. La mujer presenta cinco heridas de arma blanca en las piernas, los antebrazos y un labio.

Según ha publicado el periódico Levante, la víctima, que no vive en Carcaixent, trabaja como cuidadora y había ido a la zona para una entrevista de trabajo. Al parecer, el agresor se ofreció a llevarla en su vehículo. La mujer ha podido aportar datos sobre el sospechoso y la Guardia Civil busca al autor, sin que haya detenidos por esta agresión.