Comienzan les Festes de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí

Algemesí da inicio a sus icónicas Fiestas de la Mare de Déu de la Salut, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los actos solemnes arrancarán este lunes, a las 21:15 horas, con la emotiva Processó de les Promeses, la primera de las tres procesiones tradicionales que inundarán las calles de música, danza y devoción.

El día grande de las celebraciones tendrá lugar mañana, festividad de la patrona. La jornada comenzará a las 10:00 horas con la Processoneta del Matí, que culminará al mediodía con la espectacular entrada de la imagen de la Virgen en la basílica de Sant Jaume, donde se concentrarán los tradicionales bailes de la Muixeranga, Els Bastonets y Els Tornejants.

Por la tarde, a las 19:15 horas, se pondrá el broche final con la Processó de Volta General, el recorrido más largo de los festejos.

Este año, en la plaza Major se ha habilitado un entarimado especial con rampas diseñado específicamente para facilitar la visibilidad de los bailes a personas con movilidad reducida.

Los rituales de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí, transmitidos de padres a hijos, constituyen un riquísimo mosaico cultural impregnado de música —con un repertorio de 63 composiciones—, expresiones orales mediante "misteris" y "martiris", así como danzas y representaciones con profundas reminiscencias de los cultos romanos, cristianos, musulmanes y judíos.

Estas diversas culturas tejieron el alma de esta tierra y se materializan hoy en la variedad de sus instrumentos musicales, en la inspiración de sus melodías y en la vistosa indumentaria utilizada durante los días de fiesta.

En el corazón de esta celebración, la música de la dolçaina y el tabal, junto a las composiciones orquestales y los ritmos del timbal y el redoblante, acompañan los impresionantes componentes de la fiesta. Estos sones guían las emblemáticas torres humanas de la Muixeranga y la Nova Muixeranga, así como los tradicionales bailes de los bastonets, las pastoretes, la carxofa, los arquets, las llauradores y los tornejants.

Juntos, recrean y estimulan la memoria colectiva, transmitiendo mensajes universales cargados de sentimientos visuales y sonoros de una inmensa plasticidad.

Durante estos días de celebración, la localidad de Algemesí se transforma por completo en un museo vivo de la tradición valenciana y mediterránea. En ella se entrelaza fuertemente el tejido social de la fe, la tradición y la cultura, cobrando vida en las celebraciones litúrgicas de la basílica, en el envolvente paisaje sonoro de las campanas y en un entorno monumental del siglo XVII que sirve de escenario para los desfiles procesionales, en los que participan activamente más de 1.400 figurantes.