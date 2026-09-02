Sucesos

Localizada una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent

Se trata de María Amparo F. de 15 años

Virginia Delgado

La Ribera |

Localizada una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
Localizada una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent | Onda Cero

Buenas noticias en Carcaixent, y es que se ha localizado a una de las dos menores desaparecidas en la localidad el pasado 24 de agosto.

Se trata de María Amparo, de 15 años, y cuya desaparición había motivado un llamamiento a la colaboración ciudadana.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha confirmado este miércoles la localización de la adolescente a través de sus canales oficiales y ha agradecido la colaboración prestada durante la búsqueda, así como la labor de la Guardia Civil , que ha sido clave para encontrar a la joven.

Mientras, se sigue pidiendo colaboración para dar con la otra niña desaparecida en Carcaixent, Libertas, de 14 años.

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