Localizada una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent

Buenas noticias en Carcaixent, y es que se ha localizado a una de las dos menores desaparecidas en la localidad el pasado 24 de agosto.

Se trata de María Amparo, de 15 años, y cuya desaparición había motivado un llamamiento a la colaboración ciudadana.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha confirmado este miércoles la localización de la adolescente a través de sus canales oficiales y ha agradecido la colaboración prestada durante la búsqueda, así como la labor de la Guardia Civil , que ha sido clave para encontrar a la joven.

Mientras, se sigue pidiendo colaboración para dar con la otra niña desaparecida en Carcaixent, Libertas, de 14 años.