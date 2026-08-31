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Encuentran el cadáver de un hombreen el río Júcar a su paso por Sueca

Fue un ciclista quien avistó el cuerpo del hombre de avanzada edad y la Guardia Civil ya trabaja en su identificación

ondacero.es

La Ribera |

Encuentran el cadáver de un hombreen el río Júcar a su paso por Sueca
Encuentran el cadáver de un hombreen el río Júcar a su paso por Sueca | Onda Cero

Un cuerpo ha sido recuperado este domingo por parte de efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil en el río Júcar, en el término municipal de Sueca.

Ha sido un ciclista el que ha avistado el cadáver de un hombre, al parecer de avanzada edad, y dio aviso a la Policía Local.

Según han detallado fuentes de la Guardia Civil, sobre las 14.00 horas se ha recibido aviso de la existencia de un cuerpo flotando en el agua a la altura del Camino Azud de Cullera de Sueca.

La Guardia Civil ha activado al grupo GEAS que ha recuperado el cuerpo y la Policía Judicial de Almussafes se ha hecho cargo de la investigación.

Los agentes trabajan ahora en la identificación del hombre y en determinar si el fallecimiento se produjo de forma accidental, por causas naturales o si existe alguna otra circunstancia que deba ser investigada.

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