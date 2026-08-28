La Policia detiene a tres hombres por robar violentamente 32.000 euros en un salón de juego de Alzira

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia, tras sustraer a un recaudador de un salón de juegos de Alzira hasta 32.000 euros del establecimiento, intimidándole con una pistola y golpeándole con ella en la cara.

La víctima conducía una furgoneta rotulada con el logo de la empresa y a bordo de ella se introdujo en el aparcamiento del salón de juegos dónde un vehículo se situó detrás de la misma, impidiéndole la salida. De ese turismo se bajaron dos varones, y uno de ellos presuntamente intimidó con un arma de fuego al trabajador, llegando incluso a golpearle en la cara con la culata, todo ello a fin de que la víctima le entregase las llaves del furgón. Al entregar las llaves, el segundo individuo abrió el portón trasero de la furgoneta, donde se encontraba la caja registradora, logrando sustraer ese botín. Seguidamente, en menos de dos minutos, volvieron a subir a su coche y huyeron rápidamente del lugar.

La investigación por parte de los agentes de Policía Nacional permitió identificar al propietario del vehículo, que no figuraba como sustraído, y se estableció un dispositivo de vigilancia entorno al mismo, que culminó con su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Tras su arresto, los investigadores registraron su domicilio, donde localizaron un revólver oculto en un calcetín en el doble techo del cuarto de baño. Y localizaron también en las inmediaciones a otro morador de la vivienda, quien sería el presunto autor material del robo con violencia investigado, siendo también arrestado.

La investigación de los agentes ha culminado con la identificación, localización y detención del tercer varón implicado en el robo con violencia, quien se trataba de un antiguo empleado de la empresa afectada, que conocía perfectamente el modo de actuar de los recaudadores.

Los tres arrestados de 26, 32 y 36 años han pasado ya a disposición judicial.