Renfe aumentará las frecuencias del servicio de Cercanías Valencia a partir del 7 de septiembre en las líneas C1, C2 y C6

La incorporación de los trenes Civia forma parte de una reorganización de la flota del Servicio Público de Renfe para adaptar los trenes disponibles a las necesidades específicas de cada territorio.

Sin embargo, la medida generó esta semana pasada críticas del PP, Vox y Compromís, dado que se trata de vehículos que ya se han estado utilizando en Madrid.

En la línea ferroviaria C1 que va de la Estació del Nord de Valencia a Gandía, habrá 10 circulaciones más (con la posibilidad de que se puedan ampliar más en función de las necesidades) y habrá un total de 79 circulaciones tanto de la C1 como de la C6.

Según la gerente de Servicio Público de RENFE CV, Roser Obrer, este aumento de las frecuencias se irá introduciendo de forma paulatina a lo largo del mes de septiembre, también para la C2 que va de Valencia Nord a Xàtiva y Moixent.

Roser Obrer | RENFE