El Hospital Universitario de La Ribera pone en marcha la iniciativa para la calidad del descanso RiberaSueño

El Hospital Universitario de La Ribera ha puesto en marcha RiberaSueño, un programa para mejorar la calidad del descanso de los pacientes hospitalizados. La iniciativa incorpora medidas dirigidas a reducir los factores que alteran el sueño durante la estancia, con el objetivo de favorecer la recupe-ración y mejorar la experiencia del paciente.

El programa ha comenzado como experiencia piloto en la Unidad de Neonato-logía y en las plantas de hospitalización cuarta y quinta, donde ya se han implan-tado diversas actuaciones. Tras esta primera fase, RiberaSueño se extenderá de forma progresiva al resto del hospital, incorporando nuevas medidas basadas en la evidencia científica.

Diferentes estudios muestran que entre el 47 % y el 67 % de los pacientes ingre-sados en hospitales presentan una mala calidad del sueño durante su estancia. La falta de descanso se asocia a una mayor percepción del dolor y la ansiedad, alte-raciones de funciones cognitivas, respiratorias, cardiovasculares y endocrinas, un mayor riesgo de complicaciones y estancias hospitalarias más prolongadas.

A la mala calidad del sueño, contribuyen factores propios del entorno hospitala-rio como el ruido de pasillos, alarmas y monitores, la iluminación nocturna, las curas durante la noche o la incomodidad de la habitación, según diferente biblio-grafía. También influyen otros factores relacionados con el propio paciente, como el dolor, la ansiedad o la preocupación derivada de la enfermedad.

Primeras medidas

Entre las medidas ya implantadas destaca la monitorización de los niveles acús-ticos mediante sensores de ruido instalados en la Unidad de Neonatología, que permiten conocer el comportamiento sonoro de la unidad e identificar oportuni-dades de mejora. Asimismo, el hospital ha incorporado tapones auditivos y anti-faces para pacientes que los soliciten en determinadas plantas hospitalarias.

El programa también ha incorporado la utilización de linternas por parte de los profesionales durante las curas nocturnas para evitar encender la iluminación general de las habitaciones, así como la valoración sistemática del dolor antes del descanso nocturno y la administración anticipada de analgesia cuando está indicada para favorecer un sueño más reparador así como infografías con conse-jos dirigidas a profesionales, a los pacientes y a los familiares.

A estas actuaciones se suma la renovación de todas las camas de hospitalización del Hospital Universitario de La Ribera por modelos más ergonómicos y funcio-nales, una mejora que incrementa el confort de los pacientes y facilita el trabajo de los profesionales.

En las próximas fases, RiberaSueño se extenderá a otras áreas asistenciales e incorporará nuevas medidas como la implantación de protocolos para limitar el ruido nocturno, la adaptación de la iluminación de las unidades para favorecer el descanso, la agrupación de procedimientos asistenciales para reducir las inte-rrupciones del sueño, la creación de franjas horarias de especial protección del descanso y el desarrollo de acciones de formación y sensibilización dirigidas tanto a los profesionales como a pacientes y familiares.

El director de Enfermería del Hospital Universitario de La Ribera, Antonio Ruiz, destaca que, "cada vez existe más evidencia de que el descanso influye directa-mente en la recuperación de los pacientes. Con RiberaSueño queremos integrar este aspecto en la práctica asistencial diaria para ofrecer una atención más hu-mana y de mayor calidad".

El director de Enfermería recuerda que RiberaSueño se enmarca en la estrategia de Humanización del Departamento de Salud de La Ribera, impulsada por el Comité de Humanización y la Comisión de Cuidados, que promueve iniciativas destinadas a mejorar la experiencia de pacientes y familiares durante todo el pro-ceso asistencial