La Unió exige que se actúe frente al incremento de importaciones de pequeños cítricos desde Sudáfrica

La Unió Llauradora exige al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que pasen de las declaraciones a los hechos ante el fuerte incremento de las importaciones de pequeños cítricos procedentes de Sudáfrica y el progresivo debilitamiento de la citricultura valenciana.

La organización reclama al ministro Cuerpo que España solicite formalmente a la Comisión Europea que evalúe la situación y, si concurren las condiciones previstas, active la cláusula de salvaguardia contemplada en el Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC. Asimismo, pide revisar las concesiones arancelarias aplicables cuando el aumento de las importaciones pueda provocar perturbaciones graves en el mercado comunitario.

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura reflejan que las importaciones comunitarias de pequeños cítricos sudafricanos alcanzan ya 169.904 toneladas en la campaña 2025/26 hasta julio, frente a las 78.170 toneladas de 2020/21. Esto supone un incremento del 117% en apenas cinco campañas y un volumen un 55,2% superior a la media de las cinco campañas anteriores. La evolución ha sido prácticamente continua: 78.170 toneladas en 2020/21, 93.020 en 2021/22, 106.668 en 2022/23, 120.920 en 2023/24, 148.497 en 2024/25 y las actuales 169.904 toneladas.

En el caso de la naranja, aunque los envíos sudafricanos durante la campaña actual se sitúan un 3,5% por debajo de los registrados en la anterior, alcanzan todavía 324.983 toneladas y superan en un 6,3% la media de las cinco campañas precedentes. Sudáfrica concentra, además, alrededor del 38% de las importaciones extracomunitarias de naranja de la UE durante la campaña.

LA UNIÓ considera especialmente preocupante comparar esta evolución comercial con la pérdida de capacidad productiva de la citricultura valenciana. Según los datos oficiales de la Generalitat, la Comunitat Valenciana ha perdido 16.334 hectáreas de mandarino desde 2015, con una reducción especialmente acusada durante los últimos años.

La organización precisa que el descenso de la superficie citrícola responde a múltiples factores y que no puede atribuirse exclusivamente al incremento de las importaciones. Sin embargo, considera que ambas tendencias evidencian una realidad que las administraciones no pueden ignorar, mientras la producción valenciana afronta graves problemas estructurales de rentabilidad y abandono, la presencia de pequeños cítricos sudafricanos en el mercado europeo se ha más que duplicado en cinco campañas.

“¿Cuántas hectáreas más tenemos que perder para que la política comercial europea empiece a preocuparse también por quienes producimos aquí?”, plantea LA UNIÓ. La organización reclama directamente al ministro Carlos Cuerpo que utilice el peso de España en las instituciones comunitarias para plantear ante la Comisión Europea la utilización de los instrumentos de defensa comercial previstos en el propio acuerdo con los países del África meridional.

El Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC contempla mecanismos bilaterales de salvaguardia ante incrementos de las importaciones que provoquen o amenacen con provocar perturbaciones graves. Por ello, LA UNIÓ considera que la evolución de las entradas de cítricos sudafricanos justifica, como mínimo, que España solicite formalmente a Bruselas una evaluación inmediata de la situación.

LA UNIÓ interpela igualmente al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, para que la Generalitat, como administración de la principal zona citrícola española, reclame públicamente al Gobierno de España y a la Comisión Europea la utilización de los mecanismos comerciales disponibles cuando concurran las condiciones establecidas.

La organización advierte de que la inacción política contribuye al progresivo debilitamiento y desestructuración del sector citrícola, con consecuencias sobre las explotaciones agrarias, el empleo, la actividad económica de las comarcas productoras y el mantenimiento del territorio.

A la situación comercial se suma, según LA UNIÓ, otro elemento especialmente sensible. Sudáfrica es un país donde están presentes plagas y enfermedades de cuarentena inexistentes actualmente en la citricultura valenciana. Entre enero y julio de este año se han registrado 15 interceptaciones de Phyllosticta citricarpa, hongo causante de la mancha negra de los cítricos, en envíos procedentes de Sudáfrica, frente a las ocho registradas durante el mismo periodo de 2025. Esto supone un incremento del 87,5%.

La organización considera que la evolución de las interceptaciones de Thaumatotibia leucotreta, conocida como falsa polilla, demuestra, por el contrario, que el establecimiento de mayores exigencias fitosanitarias puede contribuir a reducir el riesgo.

La organización considera especialmente incoherente que los agricultores europeos tengan que producir con cada vez menos herramientas fitosanitarias y afrontar mayores exigencias ambientales y burocráticas mientras, simultáneamente, aumenta la entrada de productos procedentes de países don