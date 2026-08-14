La Diputació invierte más de 1,3 millones de euros en la renovación de la antigua N-340 a su paso por Massalaves y Alberic

La Diputació de València destinará 1.321.790 euros a la renovación de la antigua N-340 a su paso por Alberic y Massalavés, una actuación sobre un mismo eje viario que, al discurrir por dos términos municipales, se articula administrativamente mediante dos subvenciones directas de más de 660.000 euros a los respectivos ayuntamientos.

El proyecto plantea distintas soluciones en función de las características de cada tramo. En los accesos y las zonas vinculadas al polígono industrial se prevé un pavimento preparado para ofrecer una mayor resistencia frente a las cargas del tráfico pesado, mientras que en la travesía del casco urbano y su prolongación hasta la glorieta del Río Verde se utilizará asfalto fonoabsorbente, con el objetivo de disminuir las molestias que genera el ruido de rodadura sobre las viviendas próximas.

En Massalavés, la antigua N-340 sigue siendo una de las principales vías de comunicación del municipio y soporta diariamente un elevado tráfico de camiones relacionado con los polígonos industriales. Este uso intensivo ha provocado un importante deterioro del firme, con baches, grietas y otras irregularidades. Además, la carretera es un acceso fundamental a las zonas industriales y permite su conexión con la A-7.

En Alberic, la actuación tiene como finalidad acondicionar los tramos más deteriorados de la antigua N-340, donde los servicios técnicos municipales han detectado principalmente deformaciones provocadas por asentamientos diferenciales y degradación del firme.

Los trabajos previstos incluyen la reparación de las zonas más deterioradas del firme y la renovación del asfaltado con nuevas capas de pavimento. También se renovará la señalización horizontal y se ejecutarán actuaciones urbanísticas menores y reductores de velocidad, además de las medidas necesarias de seguridad y los correspondientes desvíos de tráfico durante las obras.

El ámbito definido por el proyecto de Alberic se distribuye en distintos tramos y cuatro rotondas de la antigua carretera nacional dentro del término municipal