La Diputación destina cerca de 680.000 euros a impulsar la programación cultural y las fiestas populares de La Ribera

La Diputación de Valencia destina más de 679 mil euros a respaldar durante 2026 la programación cultural y las fiestas populares de 47 municipios y tres entidades locales menores de La Ribera a través de SARC als pobles.

La resolución distribuye 486.283,81 euros en la Ribera Alta y 192.775,85 euros en la Ribera Baixa.

En la Ribera Alta, Benifaió y Carlet reciben 22.549,49 euros cada uno, las mayores asignaciones de esta demarcación, seguidos por Alberic, con 22.482,06 euros, y Montserrat, con 21.594,84 euros. Guadassuar alcanza los 18.549,49 euros, mientras que Algemesí, Alzira y Carcaixent cuentan con 17.549,49 euros cada uno. La ayuda alcanza también a la entidad local menor de La Barraca d’Aigües Vives, con 8.000 euros.

En la Ribera Baixa, Almussafes encabeza las cuantías con 18.549,49 euros, seguido de Sollana, con 18.000 euros, y de Cullera y Sueca, con 17.549,49 euros cada uno. Corbera y Polinyà de Xúquer reciben 15.549,49 euros, y las entidades locales menores de El Perelló y Mareny de Barraquetes cuentan con 10.000 y 8.000 euros, respectivamente.

El reparto refleja además distintas formas de utilizar el programa: en la Ribera Alta, diez entidades combinan fondos para programación cultural y fiestas populares y cuatro destinan la ayuda exclusivamente a fiestas; en la Ribera Baixa, cuatro beneficiarios combinan ambas modalidades y el resto concentra la subvención en programación cultural.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, destaca que el reparto territorial permite adaptar el programa a realidades locales muy distintas y recuerda que "la Diputación aporta los recursos, pero son los propios municipios los que conocen sus necesidades y deciden qué programación responde mejor a los intereses de sus vecinos. De esta forma combinamos el apoyo provincial con la autonomía local".

Tabla Ribera Alta | Diputación Valencia