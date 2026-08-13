vandalismo

Benifaió mantiene su piscina municipal cerrada por la presencia de huevo en el agua

El consistorio asegura que se trata de un acto vandálico y que ya se están llevando a cabo los análisis pertinentes para saber si habría riesgo de salmonelosis

ondacero.es

La Ribera |

Benifaió mantiene su piscina municipal cerrada por la presencia de huevo en el agua
Benifaió mantiene su piscina municipal cerrada por la presencia de huevo en el agua | Onda Cero

Benifaió mantiene su piscina cerrada desde el lunes hasta mañana tras detectarse en el agua la presencia de restos de huevo. Según ha explicado la alcaldesa del municipio, Marta Ortíz, se trata de un acto de vandalismo que se produjo fuera del horario de apertura.

En un comunicado en los canales oficiales del consistorio, han anunciado que el cierre se realiza a fin de poder llevar a cabo las hipercloraciones pertinentes y los análisis necesarios, con el objetivo de garantizar que el agua cumple con las condiciones sanitarias adecuadas y no existe ningún riesgo de salmonelosis antes de reanudar el servicio de manera habitual.

Desde el ayuntamiento han informado de que esperan tener los resultados este viernes y han lamentado las molestias que este suceso haya podido ocasionar.

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